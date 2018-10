Verdú no competirà a la Copa del Món de Soelden

Per precaució, i perquè no arribaria en el seu millor estat de forma, Joan Verdú i els tècnics de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) decideixen que el corredor no prengui part a la prova que obre el calendari de la Copa del Món, a Soelden.

El 28 d’octubre arrenca el campionat amb un gegant a l’estació austríaca. Verdú va patir el passat mes d’abril un esquinç d’alt grau dels lligaments lateral intern i creuat anterior del genoll. Des de que va produir-se la greu lesió va iniciar un període de recuperació que ha permès realitzar la pretemporada, però encara li queda un període per trobar-se en les condicions adients, sobretot respecta a la resta d’esquiadors, que sumen més hores d’esquí les últimes setmanes.

No ser a l’estrena de la Copa del Món «no és per un motiu físic ni pel genoll», assegura Verdú, perquè no té «cap molèstia, estic ben recuperat i entrenant fort». La decisió la prenen conjuntament amb la FAE perquè «creiem que porto pocs dies d’esquí respecte a altres esquiadors i seria una decisió precipitada» tornar a competir en 10 dies al nivell que s’exigeix: «A una Copa del Món s’ha d’anar al 100%. No té sentit anar-hi a mig gas».

El debut el reserven per a inicis del mes de desembre, amb la Copa del Món de Beaver Creek (Estats Units). El corredor està entrenant amb normalitat a Suïssa sense molèsties a la zona afectada per arribar en plenes condicions a la cita. «El genoll està anant molt bé i estic content de com estan anant les coses, millor del que tots esperàvem», assegura.