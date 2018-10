El SEP lliga la llei d’Educació a què s’aprovi la de Funció Pública

El SEP no veu clar que la llei del cos d’Educació pugui tirar endavant si finalment s’encalla la reforma de la Funció Pública. El president del sindicat, David Garcia, va reiterar que el problema no rau en el text que organitza el cos docent, sinó que «el conflicte el tenim amb la llei de la Funció Pública», que per altra banda, regula molts aspectes que no queden recollits en la legislació pròpia (tot allò lligat al tema retributiu i a la carrera professional, per exemple) però que són els que han generat el rebuig del col·lectiu de funcionaris.



En aquest sentit, en declaracions a la premsa després de la celebració d’una assemblea ordinària del SEP, va recordar que la voluntat dels mestres hauria estat que la llei del cos especial hagués inclòs molts altres aspectes, «però com que hi ha la llei de la Funció Pública el ministre va creure que no s’havien d’incloure, per tant, encara tenim el conflicte amb la llei de la Funció Pública». Així va voler ser clar: «Hem de pensar que el projecte de llei del cos d’Educació està basat íntegrament en la proposta de llei de la Funció Pública i un text sense l’altre no té cap ni peus», va avisar, reiterant que «som conscients que si la llei de la Funció Pública no s’aprovés, la llei d’Educació difícilment s’aprovarà».



D’aquesta manera va ser crític amb la situació actual, ja que tenen la sensació que el què es planteja des del Govern és que «si vull que m’aprovin la llei d’Educació, m’heu de donar el consens amb la de Funció Pública». Una mica com allò de «a qui estimes més, al papa o la mama?», va comparar.

Accions

Els sindicats, que dimarts ja van ser molt crítics amb el fet que des de DA no s’haguessin negociat les esmenes a la llei de la Funció Pública i el grup parlamentari tirés pel dret i es limités a incloure només els compromisos que havia adquirit el cap de Govern, Toni Martí, amb els representants dels treballadors el mes d’abril passat, ahir encara no havien decidit si emprendran noves accions contra la reforma i de quin tipus serien. David Garcia va explicar que des de la Plataforma Sindical s’ha proposat convocar una nova assemblea general (es parla que podria ser la setmana vinent, però no hi ha una data exacta) en la qual participi el nombre màxim de treballadors públics per decidir com procedir. A partir d’aquí, cada sindicat hauria d’aprovar la proposta individualment.



I la voluntat és tornar a la vaga? A títol personal Garcia pensa, tenint en compte el precedent, que és probable que si la proposta se sotmet a votació, obtingués suport, però remarca que per ara no hi ha una decisió presa. «Si al març els afiliats van demanar vaga perquè no estaven d’acord amb la llei, puc entendre que ara no estiguin contents, si llavors ja no ho estaven», va afirmar. El president del SEP va reiterar la «sorpresa» que van tenir en la reunió que van mantenir dimarts amb el grup parlamentari demòcrata en trobar-se que les esmenes a la llei ja estaven tancades. «Estava tot dat i beneït», va manifestar, lamentant que «les esmenes eren les mateixes que el cap de Govern havia dit. Només hi havia tres esmenes amb tres punts matisats que són completament irrellevants». Des del sindicat es recorda que el sistema retributiu que canvia de triennis a quinquennis no s’ha volgut canviar i que les mesures correctores introduïdes al text «no satisfan a ningú».



Igualment va advertir que desconeix si es podria repetir una mobilització tan gran com la que es va aconseguir del març. «No sé com estan els ànims, encara hem de pair que de la llei de Funció Pública no s’ha mogut res. És un procés», va indicar.