DA planteja fer pedagogia per explicar l’acord d’associació

L’executiva mensual de DA, celebrada ahir a la tarda, es va enfocar en l’acord d’associació a la UE. El secretari general, Esteve Vidal, va explicar que si bé no existeixen «esquerdes» entre l’opinió del partit i el Govern, sí van demanar una «millor comunicació», ja que si «les coses no es comuniquen prou bé, es poden generar situacions de desconfiança». En aquest sentit, des de DA aposten per fer pedagogia de carrer, amb campanyes de comunicació o conferències públiques amb un llenguatge «planer» que ajudi a entendre a la ciutadania «en què sortirem guanyant». Malgrat la seva importància, Vidal va dir que és un acord que s’ha de negociar sense presses.



Preguntat pel futur candidat a cap de Govern, el secretari general de DA va dir que Xavier Espot compta amb el suport unànime de tots els membres del partit i esperen la seva resposta «en pocs dies». Sense voler avançar-se a la decisió d’Espot, Vidal va reconèixer que li «agradaria molt» que fos ell.