DA acusa els sindicats de mantenir una «actitud tancada»

Si ahir a la tarda el ministre portaveu, Jordi Cinca, demanava als opositors de la reforma de la Llei de la Funció Pública que analitzin el text en la seva globalitat i valorin les millores que s’han dut a terme en els darrers anys amb l’aprovació de les lleis pels cossos especials, poques hores més tard, el secretari general de DA, Esteve Vidal, lamentava l’«actitud tancada i negativa» dels sindicats. Malgrat que Vidal els va acusar de no voler reunir-se i amenaçar amb noves manifestacions o mobilitzacions, va reconèixer que segurament tenen propostes que «no es poden tenir en compte» perquè «van en contra de l’esperit reforma». L’objectiu de la nova llei, va explicar, és «flexibilitzar la funció pública i permetre la mobilitat entre funcionaris» de diferents administracions, el què ha de ser compatible amb la «sostenibilitat financera de l’Estat». Amb tot, va dir entendre que «hi hagi qüestions que no els hi puguin agradar», però en global ho va qualificar de «bona reforma».



Cinca, per la seva banda, va plasmar el desig del Govern perquè la llei vegi la llum aquesta legislatura i «no quedi en res», tot i recordar que encara no es pot garantir que el text s’acabi aprovant, ja que la qüestió està en mans del Consell General. A més, va assegurar que «es pot ser crític amb el projecte de llei, es poden reivindicar algunes qüestions concretes com els triennis en comptes de quinquennis, però quan es negocia les dues parts han de cedir». D’aquesta manera va contestar a les diverses posicions del Sindicat de personal adscrit a l’administració general (Sipaag), del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i també de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), que ja s’han mostrat públicament convençuts de dur a terme noves accions, com una nova vaga del funcionariat, si finalment s’acaba aprovant el text.