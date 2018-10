El sistema educatiu espanyol perd un 4,9% d’alumnes aquest curs

El sistema espanyol ha experimentat una davallada del 4,9% en el nombre d’estudiants durant el curs 2018-2019 respecte a l’anterior. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va atribuir aquesta reducció, xifrada en 150 alumnes, «als canvis interns que hi ha hagut en aquest sistema educatiu, que inclou l’escola pública, la congregacional i un col·legi privat».

Les sol·licituds d’ajuts per a l’ensenyament obligatori disminueixen per «la millora del context econòmic»

De fet, després de la seva compareixença davant de la comissió legislativa per informar de les dades del nou curs escolar, el ministre d’Educació va insistir als mitjans que la pèrdua d’alumnat del Col·legi del Pirineu –actualment l’Agora International School Andorra– fruit del canvi de direcció –que des de l’octubre de l’any passat gestiona el grup NACE Schools Espanya i Andorra– ha tingut una implicació directa en les dades globals. Tot i així, va afegir-hi dos elements: la reorganització del conjunt del sistema espanyol i l’entrada en l’oferta educativa del Principat del British College. «Tenim una segona escola privada que segueix el sistema britànic i que ve a fer competència sana i a enriquir la nostra estructura educativa, però ara ens hem de distribuir el pastís entre més gent», va manifestar el titular d’Educació.

Menys beques

El ministre va posar de relleu que les sol·licituds de beques per a l’ensenyament obligatori s’han reduït per tercer any consecutiu; en un 3,8% el curs actual respecte a l’anterior. «No vull ser taxatiu en quina és la causa, però la millora del context econòmic hauria contribuït a què menys famílies necessitin aquest ajut», va justificar el titular d’Educació. Les d’ensenyament superior, en canvi, han experimentat un augment del 9% que el ministre va atribuir al major coneixement de la seva existència i a la necessitat d’estudiar i especialitzar-se cada vegada més. De tota manera, en aquest cas, moltes beques són denegades perquè hi ha el requisit d’uns «resultats acadèmics interessants»; en el curs 2017-2018, van representar gairebé un 40% de les sol·licitades.

Novetats

El titular d’Educació va aprofitar la compareixença d’ahir per avançar diverses novetats, entre les quals que el ministeri està treballant en la creació d’un Màster en Ciències de l’Educació. També va avançar que s’ha decidit donar continuïtat al projecte MISTI, per millorar les competències en anglès i generar vocacions científiques, i que s’ha signat un conveni amb ESADE per dissenyar una eina d’avaluació de la competència d’emprenedoria.

Atenció a les queixes del bus lliure

Malgrat que els estudiants segueixen trobant-se amb el problema que els busos de les línies regulars passen plens i han d’esperar l’arribada del següent, tant des del Ministeri d’Educació com des de la Cooperativa Interurbana insisteixen que les queixes són menors a les d’anys anteriors i poc significatives en comparació amb el nombre d’usuaris. El titular d’Educació va parlar «d’incidències fruit de la complexitat que suposa resoldre les demandes de bus lliure un cop ja ha finalitzat el termini d’inscripció». De tota manera, va assegurar que ja s’està donant resposta a les famílies afectades.