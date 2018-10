El judici a Besolí començarà al febrer a l’Audiència Nacional

L’advocat i exconseller de Finances de Sant Julià, Joan Besolí, serà jutjat a l’Audiència Nacional de Madrid a partir del proper 25 de febrer, juntament amb l’expresident del Barça, Sandro Rosell, la seva dona, Marta Pineda, i tres persones més. Tots ells estan acusats de blanquejar fins a 20 milions d’euros suposadament procedents de comissions il·legals percebudes de la Confederació Brasilera de Futbol vinculades amb la venda de drets audiovisuals d’una vintena de partits amistosos de la selecció brasilera.

El tribunal va fer l’anunci just ahir i va explicar que està previst que el judici se celebri en onze sessions: del 25 al 28 de febrer, de l’11 al 14 de març, i del 25 al 27 del mateix mes. Besolí, que porta gairebé un any i mig en presó preventiva però des de l’estiu es troba al centre penitenciari català de Can Brians, s’enfronta a una pena de 10 anys i a una multa de 55 milions d’euros; Rosell, a 11 anys i una multa de 59 milions d’euros; i la resta de processats a penes de presó i multes inferiors.

Arguments

La Fiscalia considera que «almenys des de l’any 2006 els acusats integraven una estructura estable dedicada al blanqueig de capitals a gran escala» que estaria dirigida per Rosell. Els processats estarien facilitant a l’organització «les seves relacions personals i professionals, els seus coneixements sobre operativa bancària, la creació i l’ús de denominacions socials de què eren titulars per permetre a altres la realització de determinades operacions que tenien com a finalitat incorporar al tràfic legal els beneficis obtinguts en activitats penalment rellevants comeses a qualsevol lloc del món».