Més de 4.000 autoritzacions de treball per a la temporada d’hivern

El contingent de quotes d’autoritzacions d’immigració per al període del novembre d’aquest any a l’abril del 2019 ja té xifres: 850 autoritzacions de treball generals i 4.033 autoritzacions per a la temporada d’hivern, que es doblen per l’augment del consum de quotes de treballadors extracomunitaris de l’hivern passat. «No volíem col·lapsar el recurs més sol·licitat pel sector empresarial», va afirmar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, sobre l’augment de percentatge d’extracomunitaris.



Del total d’autoritzacions temporals, 2.314 són per a treballadors extracomunitaris, 1.539 per a comunitaris i 180 són per a treballadors fronterers. L’augment correspon a la demanda del sector empresarial, va explicar Cinca. A més, 2.100 corresponen al sector hoteler, 969 a treballadors de les pistes d’esquí, 474 a hotels de pistes, 65 a agències de viatges, 245 al lloguer de material d’esquí, 110 al comerç i 70 al sector de neteja.



Respecte a les 850 autoritzacions generals, la quota s’ha fixat «tenint en compte la conjuntura actual del mercat laboral, en el que els llocs de treball oferts va en augment», va informar Cinca.

Problemàtica del lloguer

Preguntat pels problemes de lloguer que trobaran els treballadors temporers arran dels preus dels immobles, Cinca va afirmar ser «conscient de la realitat» que pateix el país. Tot i això, va dir que el Govern ha mantingut converses amb els responsables de les estacions d’esquí per saber fins a quin punt estaven patint el problema i com els condicionava a l’hora de contractar temporers. «No estan exempts de dificultats, però ho tenen bastant resolt perquè fa anys que gestionen aquesta situació, sigui amb instal·lacions pròpies o llogant-ne per a allotjar-los. Hi ha certa tensió perquè no és fàcil donar-los cabuda, però és dels sectors que ho tenen més apamat i que han trobat més solucions perquè no els hi ve de nou».