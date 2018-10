Preocupació per un possible bloqueig judicial pel ‘cas BPA’

L’Executiu es va mostrar ahir preocupat per un possible bloqueig del sistema judicial arran de les diverses recusacions i demandes civils presentades per un dels advocats defensors del cas BPA, que han obligat a suspendre la vista oral sense data de represa. En aquest sentit, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va indicar que «seria una molt mala notícia» que s’arribés a produir un bloqueig i va defensar que per sobre dels drets dels processats hi ha d’haver un «marc d’actuació que preservi per damunt de tot el sistema judicial. Si no, minarem l’Estat de dret».



«Espero que el sistema judicial sigui prou robust i competent perquè els processos puguin arribar al final», va desitjar Cinca, que va extrapolar el cas a tota la justícia: «Em preocuparia qualsevol acció que acabés derivant en un bloqueig general del poder judicial, més enllà del cas BPA», va afirmar. En tot cas, la causa general del cas BPA es va iniciar al gener i encara no s’ha pogut anar més enllà de les qüestions prèvies.