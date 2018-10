Aprovada la modificació de la Llei de transferències als comuns

El Consell General ha aprovat aquest dijous al matí la modificació de la Llei qualificada de transferències als comuns després que el Tribunal Constitucional (TC) decretés al març passat que alguns articles del text eren inconstitucionals i, per tant, calia modificar per adaptar-la a la Carta Magna.

Tal com l'executiu ja va explicar quan es va donar a conèixer la sentència, s'han eliminat els punts assenyalats pel tribunal i els diners que estaven dipositats en aquests articles, uns 4,4 milions d'euros, es repartiran de forma igualitària entre els set comuns. El cap de Govern, Toni Martí, ha agraït la "lleialtat" dels consellers d'Unió Laurediana i Independents de la Massana, i també de la consellera independent, Sílvia Bonet, que de la mateixa manera que ho van fer l'octubre de l'any passat quan es va aprovar per primara vegada la llei, hagin tornat a donar el vistiplau facilitant així la majoria absoluta a les dues circumscripcions. Martí ha insistit que el text permet atorgar un finançament necessari pels comuns a la vegada que es garanteix una transferència assumible pel Govern. El cap ha recordat que sense l'aprovació de la llei i la limitació a 55 milions a transferir als comuns anualment, aquesta quantitat hauria anat creixent exponencialment al llarg dels anys fins arribar als 65. La resta de l'oposició ha mostrat el descord amb el text legislatiu i ha insistit que no s'ha assolit un consens ampli perquè la reforma pugui perdurar en el temps. PS i SDP hi han votat en contra i Liberals s'ha abstingut.