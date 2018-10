Espectacle sorpresa per a la 40a edició de la Fira d'Andorra la Vella

La Fira d'Andorra la Vella és, juntament amb el Poblet de Nadal, l'esdeveniment que més afluència porta a la parròquia, tal com ha remarcat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, aquest dijous al migdia durant l'acte de presentació. A més, aquesta edició del 2018 és més especial que les darreres tenint en compte que se celebren 40 edicions des que s'organitza l'esdeveniment partint d'un concepte més "modern", a paraules de Marsol. Fins llavors la fira tenia un caire "més ancestral", ha recordat. Per commemorar aquest 40è aniversari, el comú està preparant dues propostes "sorpresa" que, de moment, no ha volgut desvetllar. Per una banda, un espectacle que es farà en diverses sessions el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 d'octubre. Per altra, l’estand del comú es convertirà en un "espai interactiu" que permetrà "endinsar-nos en aquests 40 anys d'història de fira". Gràcies a les "noves tecnologies es podrà veure la seva evolució" al llarg dels anys, ha remarcat la cònsol. Així mateix, també es regalarà unes polseres commemoratives a tots els visitants.

En total, en aquesta edició del 2018 hi haurà 200 expositors en 10.000 metres quadrats, totes dues xifres similars a les de l'any passat, ha informat la consellera de Promoció Turística i Comercial del comú, Mònica Codina. També és similar el pressupost que es destina per a l'organització de la Fira, que se situa al voltant dels 300.000 euros.

A l'interior de l'envelat principal hi haurà les empreses que donaran a conèixer els seus productes, les administracions públiques i serveis públics així com la ja tradicional fira de vehicles organitzada per l'AIVA (Associació d'Importadors de Vehicles d'Andorra). A tocar d'aquest envelat s'hi ubicarà la zona de productes agrícoles i artesans d'Andorra, i als exteriors hi hauran propostes d'oci i de restauració. Precisament la part de gastronomia s'ha millorat en comparació amb les darreres edicions, ha informat Codina. Tampoc faltara la zona amb la fira de les associacions, i el mercat artesanal que s'estendrà al llarg del passeig del Riu fins arribar a la plaça de la Rotonda, i que comptarà també amb tallers infantils.

Pel que fa a la Fira de les associacions, hi tenen cabuda totes les entitats del país, ha remarcat el cònsol menor, Marc Pons. N'hi haurà 41, una menys que l'any passat, a més de les que participen a les activitats paral·leles i espectacles. Pons també ha explicat que, dins l'espai de Participació Ciutadana del comú, s'oferirà als visitants fer una enquesta per saber "si ets una persona participativa". Els resultats donaran el grau d"implicació a la societat" de la persona, ha informat Pons.

Un espai firal fix

Qüestionada sobre si seria necessari canviar l'emplaçament de la Fira d'Andorra la Vella si es vol seguir creixent, Marsol ha reconegut que "ara per ara l'espai ja està dimensionat pel que és Andorra". Però també ha posat sobre la taula que en un futur proper caldrà replantejar-se la seva ubicació. La cònsol ha assegurat que l'any vinent la Fira es tornarà a fer al mateix lloc però que la propera corporació "s'haurà de plantejar un espai firal més permanent".