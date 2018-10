Nou catàleg de formació ocupacional amb més serveis

El catàleg present al web del Servei d’Ocupació està emmarcat en una de les línies estratègiques per millorar la qualitat del servei, l’ocupabilitat de les persones desocupades i la afavorir la competitivitat del teixit empresarial. Des del 2016 la institució es troba en procés de millorar i modernització, tant en l’atenció a les persones demandants de feina com a les empreses que ofereixen llocs de treball.

El Servei d'Ocupació també organitza xerrades temàtiques per tal de donar a conèixer les oportunitats laborals en determinats sectors obertes a qualsevol ciutadà. La següent estarà relacionada amb les oportunitats laborals que ofereix la temporada d'hivern.

Les formacions estan destinades a aquelles persones que estan inscrites al Servei d'Ocupació, en situació de recerca de feina i amb la possibilitat d'assistir a les classes, buscant millorar la qualificació professional i perfeccionar competències professionals. Així mateix, els tallers de capacitació donaran les eines necessàries per millorar les habilitats per a la recerca de feina i augmentar la capacitat d'inserció. Entre els destinataris també es troben joves de 16 a 21 anys que segueixen un programa formatiu de foment de l'ocupabilitat i aquelles persones inscrites en un programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic.

Entre les formacions es troben aquelles enfocades a desenvolupar competències laborals, les competències digitals, millorar els idiomes o iniciar-se o aprofundir en una professió o ofici. Les inscripcions es poden realitzar en línia i, un cop fetes, un tècnic del Servei d'Ocupació confirmarà les dates i el lloc en què es duran a terme les classes. Amb l'objectiu de donar el millor servei als usuaris i garantir el retorn de la formació a les empreses, la institució compta amb entitats privades reconegudes per a la realització de la formació, especialment en els àmbits més tècnics i professionalitzadors.

El Servei d'Ocupació ha posat en marxa un nou catàleg ocupacional que amplia el ventall de cursos que s'ofereixen als usuaris. El catàleg, que es pot consultar al web de la institució, té com a objectiu formar i capacitar a les persones que es troben desocupades, a l'hora que posa a disposició de les empreses perfils més adaptats i amb una millor formació. La formació ocupacional oferta és gratuïta, personalitzada, pràctica, demandada pel mercat laboral i reconeguda per les empreses.

