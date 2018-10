L'oposició critica l'eliminació del departament d'Habitatge

El debat de les dues esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures urgents relatives a l'arrendament d'habitatges que havien presentat el Partit Socialdemòcrata i Unió Laurediana-Independents de la Massana, ha servit als consellers del PS, als lauredians i massanencs i a Liberals d'Andorra per retreure al Govern que s'hagi eliminat el departament d'Habitatge i altres organismes com la taula de l'habitatge. El titular d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot ha deixat la porta oberta a crear "una estructura" en la que poguessin estar presents els diferents actors implicats en aquesta temàtica. També s'ha mostrat obert a estudiar modificacions en la llei d'intercanvi automàtic de dades fiscals, tot i que ha incidit en què haurien de ser totalment avalades per l'OCDE. D'aquesta manera responia a les paraules del conseller d'UL-Independents de la Massana, afirmant que darrere el problema de l'habitatge hi ha aquesta llei ja que ha provocat que els propietaris no els puguin ni llogar ni posar a la venda, amb la qual cosa ara com ara es troben buits.



Des del PS s'ha defensat la presentació de l'esmena a la totalitat tenint en compte que des de l'executiu "no s'ha definit una estratègia global d'habitatge" i s'ha posat en dubte les diferents mesures que es deriven d'aquesta llei. Així, el conseller del PS Pere López ha destacat que la taxa per als pisos buits és una mesura "de cara a la galeria" i que és una "fal·làcia" pensar que serà una eina eficient perquè hi hagi més pisos de lloguer al mercat. Ha reclamat que hi hagi realment pisos socials i també propostes com ara un inventari de pisos, borses d'habitatge o mecanismes de compensació per a aquells col·lectius amb més dificultats d'accés a l'habitatge. López ha anat més lluny i ha destacat que seria necessària una revisió de la Constitució perquè realment es protegeixi el dret a un habitatge digne.



De la seva banda, Camp ha defensat l'esmena a la totalitat presentada retraient a l'executiu que en el seu moment no es fes un estudi d'impacte sobre la llei d'intercanvi d'informació fiscal. També ha reclamat una reforma global de la llei del sòl, amb la voluntat que les reformes que ara podran fer els habitatges que no estiguin dins la normativa es faci extensiva a tothom. També ha criticat l'increment de tributació als pisos d'ús turístic i ha destacat que es criminalitza el sector. En definitiva, ha conclòs que el projecte de llei no serveix per solventar els problemes actuals de l'habitatge.



Espot ha retret al PS que hagin presentat l'esmena i en canvi no hagin posat sobre la taula cap mena de mesura alternativa, i en aquest sentit ha criticat que no s'hagin presentat ni esmenes parcials. Així, ha argumentat que el retorn del text al Govern deixaria de possibilitar un seguit de mesures que poden tenir un impacte positiu perquè s'incrementi el volum d'habitatges de lloguer al mercat. Ha remarcat que és conscient que la llei no serà "la panacea" però ha incidit en el fet que servirà per "pal·liar la mancança de lloguer". Pel que fa a UL-Independents de la Massana, ha destacat que tenen una posició "més coherent" ja que han proposat mesures alternatives a través d'esmenes parcials però els ha alertat del que podria suposar canviar la llei d'intercanvi de cara a la credibilitat del país davant la comunitat internacional. "No podem comprometre la reputació internacional per ajudar a una gent que no ha complert amb les seves obligacions", ha remarcat. També ha destacat que no entenia que no es vulgui flexibilitzar la normativa urbanística per adaptar els habitatges que no compleixen la llei. En definitiva, el ministre ha defensat que la llei de l'habitatge és un text que aborda el problema "des d'un punt de vista realista" i que és també una llei "equilibrada" entre els drets dels ciutadans i també els dels propietaris. Ha conclòs defensant que també és un redactat "raonable, ja que no busca titulars de premsa sinó solventar el problema".



Des del grup parlamentari demòcrata s'ha defensat que es tracta d'una llei "innovadora i ambiciosa", tal com l'ha qualificat el conseller Carles Jordana, que ha retret a López que hagi fet un "míting" en la defensa de la seva esmena. Les dues reserves d'esmena han estat rebutjades la del PS amb els vots en contra de tots els consellers amb l'excepció de Liberals, que s'han abstingut i la d'UL-Independents de la Massana ha comptat amb els vots favorables del PS i les tres abstencions dels liberals. El president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo ha criticat que la llei no servirà per solventar el problema de l'habitatge però ha destacat que tot i que no creuen que tinguin efectes immediats no tanquen la porta a millorar el redactat en període d'esmenes.