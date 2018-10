Andorra se suma a la campanya iberoamericana per al desenvolupament sostenible

El Govern s'ha sumat a la campanya de comunicació sobre la cooperació iberoamericana que la Secretaria General Iberoamericana ha llançat des de Buenos Aires. L'objectiu és mostrar l'impuls dels 22 països iberoamericans, entre els quals es troba Andorra, per assolir els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible i que són el tema central de la XXVI Cimera Iberoamericana dels caps d'Estat i de Govern. L'esdeveniment tindrà lloc a La Antigua els dies 15 i 16 de novembre i a partir de la qual Andorra es nomenarà la seu de la pròxima Cimera agafant el relleu al capdavant de la Secretaria Pro Tempore.

'Som Iberoamèrica. Els colors del canvi' és una campanya en la qual s'utilitza el color com a fil conductor que defineix i representa la diversitat sociocultural d'Iberoamèrica i els seus valors i simbolitza, a més, els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible. La secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha manifestat, durant el llançament de la campanya, el paper de la societat iberoamericana per assolir societats més inclusives i amb més oportunitats, per tal d'eliminar la pobresa extrema, la desigualtat i aconseguir una economia més harmònica amb el medi ambient. A més, Grynspan ha afegit que la campanya representa la possibilitat de salvar el planeta. Per aquest motiu la iniciativa posa en valor les persones i la seva voluntat de desenvolupar una economia possibilista, pròspera i inclusiva.

Tal com va afirmar la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, el passat mes de setembre davant els seus homòlegs iberoamericans, Andorra està treballant intensament en les polítiques de promoció i assoliment dels objectius de l'Agenda 2030, i va afegir que el compromís per part de la comunitat de posar en valor els reptes de la inclusió, prosperitat i sostenibilitat és una oportunitat de compartir i intercanviar experiències en aquest àmbit.

El tret de sortida de la campanya va ser el passat mes de setembre a Madrid, amb la producció d'un mural de quatre metres per part del col·lectiu d'artistes de 'Boa Mistura' en el qual, sota un fons de vegetació diversa que representa tots els països iberoamericans, es pot llegir la frase 'Som el que fem per a canviar el que som', de l'escriptor uruguaià, Eduardo Galeano.