La Fira celebra la seva 40a edició amb dues sorpreses

L’últim cap de setmana d’octubre se celebrarà l’edició més «especial» de la Fira d’Andorra la Vella. I és que enguany arriba a la 40a edició, el què, juntament amb el Poblet de Nadal, demostra la seva màxima consolidació entre els esdeveniments que s’organitzen a la capital. Com a mínim, així ho considera la cònsol major, Conxita Marsol, que en la presentació d’ahir al matí va explicar que la Fira «ha vist l’evolució del país i ha evolucionat amb ell». Per celebrar la quarantena, la corporació està organitzant dues sorpreses, tot i que no va transcendir cap detall. Marsol sí va explicar que dins la carpa hi haurà un espectacle i que l’stand del comú serà un espai interactiu, que mitjançant les noves tecnologies, permetrà «endinsar-nos en aquests 40 anys d’història de Fira».



En total, hi haurà 200 expositors en 10.000 metres quadrats, va informar la consellera de Promoció Turística i Comercial del comú, Mònica Codina. Aquestes xifres són similars a les de l’any passat, igual que el pressupost destinat a l’organització, que és d’uns 300.000 euros. Marsol va augurar que hi assistiran unes 70.000 persones, és a dir, «tot el país».



Malgrat que des del comú consideren que l’espai per a la Fira és «prou dimensionat», la cònsol va dir que en el pròxim mandat s’hauria de plantejar tenir un «espai firal permanent». També va assegurar que l’envelat estarà totalment desmuntat pel pont de Tots Sants.