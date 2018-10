Figueres aplaudeix el Dalí de l'andorrà Pujol

El documental Salvador Dalí, la recerca de la immortalitat del guionista i director andorrà David Pujol va rebre un sonor aplaudiment del públic de La Cate, l’espai cultural de Figueres, on dimecres es va presentar el projecte produït per la Fundació Dalí.



El públic va comprovar el bon ritme i el contingut transversal del treball, que té com a fil conductor una conversa entre la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, el director David Pujol, i el coordinador de les cases museu de Portlligat i Púbol. El documental, que ha tingut bona acollida a Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Itàlia, Rússia, Bielorússia i Ucraïna, fa un recorregut per la vida i l’obra de l’artista Salvador Dalí. Va més enllà del personatge i permet apropar el Dalí més íntim, així com els espais que va concebre i que tant han ajudat a configurar la seva immortalitat: Portlligat, Figueres i Púbol.