Corredisses per agafar l’autobús

Qualsevol que es trobi un dia entre setmana a les 15.00 o les 16.00 hores a la parada d’autobús de la Rotonda de la Margineda veurà com, de sobte, apareixen desenes de joves corrents de darrere els matolls. Els nois i noies surten de l’escola i per arribar els primers a la parada agafen una drecera. El motiu de la pressa? «Intentar agafar l’autobús el primer perquè qui no s’espavila queda de peu o fora», expliquen l’Èric, el Jose i l’Aroon, d’entre 15 i 16 anys, que asseguren que «una altra solució és fer autoestop». En una situació semblant es troben dues companyes seves, qui més d’una vegada han vist com l’autobús que les havia de tornar a casa passava de llarg per anar completament ple. «Creiem que s’hauria de reforçar el servei però ja estem acostumades», reconeixen resignades. Tot i que els problemes s’acostumen a concentrar a la tarda, alguns alumnes també pateixen per arribar puntuals a primera hora del matí. «Visc a Santa Coloma i em llevo a les 06.00 per arribar a classe les 08.00», diu l’Adrià, que ja té per costum preveure que no podrà agafar el primer bus.

La queixa és generalitzada i per fer-ho palès els joves asseguren que moltes vegades tant ells com els seus pares truquen a la cooperativa. Però de poc serveix perquè si bé han aconseguit parlar amb algun alt càrrec, «mai fan res per solucionar-ho». L’Adrià també diu que alguns professors ja s’han mostrat preocupats per la situació, especialment un dia que «mitja classe va arribar tard».

Els conductors

Però els alumnes no són els únics que pateixen el col·lapse. Els conductors també en són víctimes i alguns comencen a estar-ne farts. Un d’ells explica que, a vegades, «els nens es posen agressius i ho passem malament perquè no és culpa nostra». Assegura que li sap greu deixar els joves tirats a la carretera, però és conscient que si la Policia l’atura amb més passatgers dels permesos «la multa és de 90 euros per persona de més que portem». L’home també garanteix que quan l’autobús s’omple, són els mateixos conductors els que truquen a l’empresa per demanar reforços, ja que no està contemplotat com a norma habitual.

L’autobús comunal, el pla B

D’altra banda, la Joana necessita agafar l’autobús comunal per anar a treballar i molt sovint coincideix amb els alumnes. «El bus lliure és una gran idea però no dona l’abast i la canalla opta per pagar el bitllet del comunal», explica aquesta usuària, que també afirma que quan l’autobús va tan ple «prefereixo arribar tard que anar en una llauna de sardines».



Per a tots els responsables del transport públic i polítics que neguen la gravetat de la situació, els joves els conviden a comprovar-ho ells mateixos fent el trajecte que cobreix Sant Julià-Escaldes. «És un espectacle», avisa la Joana.