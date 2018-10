Petició d’un any de presó per falsificació de bitllets

El Tribunal Superior va deixar ahir vist per sentència el judici contra l’acusat de falsificar i posar en circulació al país quatre bitllets de 100 euros, que va recórrer la decisió del Tribunal de Corts, el qual el va condemnar a 12 mesos de presó ferma. L’home va reiterar que no sabia que els bitllets eren falsos i que, quan ho va saber, es va entregar a la Batllia, manifestant, segons ell i el seu advocat, que no hi havia maldat en l’acció tot i ser reincident.



Els fets es remunten al 2016, quan l’acusat va obtenir els bitllets falsos en un viatge fet a Espanya per contraban de tabac. Per entregar cigarretes a Alacant, va cobrar 1.800 euros, dels quals 400 eren bitllets falsos. «Era impossible que sabés que eren una falsificació perquè no duia una màquina de comprovació», va al·legar l’encausat, que va detallar que coneixia des de feia anys la persona que li va pagar. A més, el seu advocat va declarar que, tot i el llarg expedient judicial que l’investigat té a l’esquena, mai havia comès en un delicte de falsificació.



La fiscalia, però, va negar aquest argument i va recordar els nombrosos casos de contraban pels quals ha sigut jutjat en reiterades ocasions a Andorra i a l’estranger. «En el moment que els diners provenen d’una operació de contraban, vostè hauria de tenir una sospita que poden ser falsos», va emfatitzar el fiscal, que també va treure a la palestra la falsificació de xecs que l’acusat va perpetrar el 2013: va cobrar xecs de la seva germana, que es trobava a l’Argentina. «Necessitava els diners, però els hi vaig tornar. Tenim una relació de germans normal i corrent», va justificar l’acusat.

Els pèrits el desmenteixen

Els informes pericials fets per la policia espanyola van confirmar que els bitllets eren falsos: dos tenien la mateixa numeració i els altres ja havien estat comissats anteriorment al Principat. La defensa demana l’absolució o, per ser reincident i trobar-se ja a la garjola, tres mesos de presó.