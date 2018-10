Les G-Series començaran el 8 i 9 de desembre amb més vehicles

La nova temporada de les Crèdit Andorrà G-Series començarà el 8 i el 9 de desembre de 2018. Per tant, 22 anys després que s’organitzés la primera carrera de cotxes sobre gel en el circuit del Pas de la Casa l’any 1996, arriba la catorzena edició amb importants novetats.

Aquesta temporada que ve, a més de les categories GS (Prototips G i Turismes G) i GSeries 2 (monoplaces GiAND), es donarà cabuda a tres noves categories en dos dies de competició per esdeveniment.

Com a novetats, aquest any hi haurà més remodelacions i una segona zona de boxes

Com a novetats, després de l’èxit del passat hivern, aquesta temporada es pretén donar cabuda a un major nombre de vehicles, obrint el ventall de categories perquè pilots i preparadors disposin de majors possibilitats de participar amb diferents tipus de vehicles. D’aquesta manera, a més de les habituals GS i GS2, aquesta temporada hi haurà tres noves categories: 2 Rodes Motrius, Car Cross i Side by Side.

Format de dos dies

A causa de l’augment de categories, cada esdeveniment s’haurà de celebrar en dos dies de competició. El dissabte es disputaran les categories GS, GS2 i 2 Rodes Motrius, deixant per a cada diumenge les categories de Car Cross i Side by Side.

Per altra banda, aquest any hi haurà noves remodelacions i una nova segona zona de boxes. Cal recordar que, a mitjans del 2017, l’ACA va confiar en una nova organització per a la gestió del Circuit d’Andorra, situat al Pas de la Casa. Després d’aquesta decisió, es van realitzar múltiples obres de millora de les instal·lacions existents com nous boxes, un welcome center, una nova àrea VIP de dos pisos, un edifici de direcció de carrera i un sistema de cronometratge i CCTV per la direcció de carrera. Així, per la nova temporada d’hivern s’han millorat diverses instal·lacions i equipaments existents i a més s’ha construït una nova línia de boxes situada sota l’edifici de direcció de carrera.

D’aquesta manera, en les pròximes setmanes es publicaran els reglaments esportius i tècnics de totes les categories participants en la web oficial de les Crèdit Andorrà G-Series. Una vegada publicats, s’obrirà el termini per incriure’s a la competició.