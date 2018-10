Navarro fa autocrítica i avisa a Vitali pel seu baix rendiment

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, va fer autocrítica ahir pels darrers resultats de l’equip i va ser especialment contundent amb el rendiment de Michele Vitali, ja que vol que sigui un jugador que «sòlid al darrere, creiem que ha d’estar allà». En aquest sentit, va afegir que el jugador «s’està trobant defenses molt fortes que li estan impedint jugar còmode» i que «ha de ser capaç d’ajustar-se a un arbitratge que no té res a veure al de la Lega italiana». «Si la seva energia ve d’anotar, és evident que no en tindrà molta, per això insistim que ha de ser al revés», reiterava Navarro. «Estar al darrere li ha de donar confiança per anar a l’atac, ha de saber que l’equip confia en ell», afegia tot matisant que «no tot depèn de si anota o no, ha de ser capaç de fer més coses». «Hem de trobar la seva reentrada en el joc perquè està clar que si ens fixem en els seus errors, en el seu tir no toca ni l’anella, el seu problema és que quan desconnecta al darrere no està encertat davant», analitzava l’entrenador que considerava que tot plegat «és un clar exemple de la síndrome del rookie MVP de la pretemporada. La pretemporada és la pretemporada i a la temporada tot canvia».

Dues baixes importants

Així mateix, va explicar que no compta amb Rafa Luz ni amb David Walker de cara al partit contra l’Herbalife Gran Canària i no van entrenar amb l’equip. En aquest aspecte, va assenyalar que el joc tricolor «passa per incorporar un jugador més al joc exterior, que ara mateix està format per Andrew Albicy, Guille Colom, Dylan Ennis, David Jelínek i Michele Vitali». «Amb cinc no ens dona, haurem d’incorporar a Reggie Upshaw al tres i donar-li minuts», afirmava. En aquest context, va reconèixer que «tindrem problemes defensius amb jugadors més mòbils a l’exterior».

També va recordar que contra el BAXI Manresa es van trobar amb «una trampa mental de la qual no en vam poder sortir mentre transcorria el partit i això ens va fer cometre més errors del que haguéssim volgut». «Quan vam voler reaccionar, vam incrementar els errors», lamentava. Per altra banda, va destacar que amb l’Estrella Roja «es va encaixar un 11 a 0 en un minut i 59 segons, un fet evitable». «Amb la baixa de Rafa Luz es va rebaixar molt l’atac exterior, vam arribar justos i ens va poder més el cor que el cap», asseverava. «No podem relaxar-nos ni un minut», puntualitzava.

En aquesta línia crítica també es va mostrar el jugador del MoraBanc, Shayne Whittington, que va explicar ahir que «volem tornar a ser nosaltres i volem tornar a la victòria». Aquesta afirmació va arribar després de les derrotes contra el Baxi Manresa i l’Estrella Roja. «Han sigut derrotes dures, hauríem hagut de guanyar perquè ho podríem haver fet, en el darrer partit van ser només cinc punts, però vam tenir opcions d’aconseguir la victòria», indicava. En aquesta línia va ser molt crític: «No només van ser les pilotes perdudes, no vam rebotejar gens bé, ho hem de fer millor». «Vam cometre errades que ens van costar un preu car, però tot i això vam tenir oportunitats de guanyar», afirmava.

Millorar en el rebot

Per altra banda, va reiterar que els entrenadors «han fet una bona feina darrerament sobre com rebotejar en atac i en defensa» i va assegurar que «és més una cosa nostra que dels entrenadors». «Hem de fer net mentalment per estar preparats per competir millor», opinava.

Malgrat aquesta afirmació, Navarro va aclarir que «quan un jugador comet un error sempre hi ha una part de culpa de l’entrenador» i va recordar que «això és un esport de rols» i que «si ningú cometés errors, seria complicat aquest esport perquè tot seria perfecte».

A més, segons Whittington, l’aspecte positiu del joc és que «vam jugar dur» però que no ho van fer durant els 40 minuts. «Només així tens possibilitats de guanyar», subratllava. «És difícil centrar-nos en els aspectes positius, hem de treballar en els negatius i fer-ho millor», reiterava. Així mateix va destacar «l’excel·lent química amb els companys d’equip».