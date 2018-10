DA no vol consellers en una comissió per al comerç

DA va expressar ahir la seva negativa a crear una comissió de seguiment del comerç al país tal com va proposar el PS a través d’una moció i amb l’objectiu de fer front amb mesures concretes i dialogades a la crisi del sector. La consellera de DA Patrícia Riberaygua va justificar el posicionament amb l’argument que «aquesta no ha de ser la funció dels consellers generals» i a més va fer un repàs exhaustiu de totes les altres maneres d’incidir en les polítiques de comerç que els consellers tenen, com «a través de les comissions legislatives d’Economia o de Turisme». Només el conseller per SDP Víctor Naudi es va sumar als de DA però amb una motivació diferent, ja que va assegurar que «pretendre dinamitzar el comerç a quatre mesos d’acabar la legislatura és electoralista» i a més va considerar que aquesta ha de ser una «atribució de l’Executiu».

Suport de l’oposició

Tret de Naudi, la resta de l’oposició va donar suport a la proposta del PS i van coincidir a assenyalar com a «evident» el declivi del comerç al país. També van dir a l’uníson que l’argument de la competència del comerç electrònic està esgotat. «A tot arreu hi ha la competència de l’e-commerce i les xifres de venda del retail a Europa estan creixent», va incidir el conseller

d’UL-ILM Carles Naudi. L’oposició també va assenyalar que els resultats del pla estratègic impulsat pel Ministre Camp no es veuen i que moltes de les accions clau d’aquell projecte s’han abandonat, com el ràfting, la font de colors, el recinte multifuncional o el The Cloud.



No obstant això, la consellera Riberaygua va explicar els avenços d’acord amb el que marca el pla i va desmentir que no s’estigui en contacte amb les associacions de comerciants del país. Una versió que el ministre de Turisme va validar.