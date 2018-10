El programa de detecció del càncer de mama confirma 86 casos des del 2008

El programa de detecció precoç del càncer de mama va iniciar el gener la sisena ronda (2018- 2019) i des de l'1 de gener i fins al 30 de setembre del 2018, s'han realitzat 1.704 mamografies i s'han detectat tres càncers de mama. El nombre de casos que s'han detectat en el marc del programa de detecció precoç del càncer de mama des del seu inici (2008) fins al moment, incloent-hi les dades de la sisena ronda en curs, ha estat de 86.



D'aquesta manera, segons les dades facilitades pel ministeri de Salut, amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama que se celebra aquest divendres, en la darrera ronda (2016-2017) es van enviar 10.471 cartes a dones del grup d'edat comprès entre els 50 i els 69 anys, i es van acabar fent 5.018 mamografies, el que representa una participació del 47,92%. Arran d'aquestes proves es van detectar un total de 25 casos de càncer. De fet, ha estat el període en què se n'han detectat més, ja que en els anteriors les xifres havien estat per sota de la vintena.



Les dades procedents del registre de càncer mostren que en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència, 30,9% per al quinquenni 2010-2014. Pel que fa a la mortalitat en dones, la taxa de mortalitat per càncer de mama per aquest mateix període (2010-2014) va ser d'11,9 per 100.000 dones. Mentre que per al període 2012-2016, va ser de 14,1 per 100.000 dones.



El programa de detecció precoç del càncer de mama ofereix a les dones d'edats compreses entre 50 i 69 anys, una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys amb l'objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en les dones d'aquest grup d'edat. Cal destacar que any rere any la participació en el programa ha anat augmentant, ja que en la primera ronda, 2008-2009, es va situar en un percentatge del 19,74%. Des del ministeri assenyalen que a Andorra, igual que a la resta de països desenvolupats, el càncer de mama és un dels principals problemes de salut pública.