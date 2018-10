Un pres posat en llibertat per qüestions de salut no torna al centre penitenciari

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha confirmat aquest divendres que un pres que havia estat posat en llibertat per qüestions de salut no ha tornat al centre penitenciari de la Comella, tal com era previst, després d'haver-se desplaçat a Espanya. Ara s'està a l'espera de veure què és el que ha passat, és a dir, si aquesta persona s'ha fugat o bé el seu no retorn està justificat. En cas que es confirmi que aquesta persona ha fugit, s'activarien els mecanismes de recerca internacional, ja que tal com ha destacat Espot estaria incomplint "l'ordre judicial de retorn".



El titular de Justícia ha remarcat que aquestes són les "conseqüències indesitjables" del fet que no hi hagi un conveni bilateral ni amb Espanya ni amb França que, en aquest cas en concret, hauria permès que forces policials de l'estat espanyol haguessin fet l'acompanyament d'aquesta persona i la seva vigilància constant. Espot ha remarcat que Andorra ja fa molts anys que va posar sobre la taula dels estats veïns aquest conveni però ha concretat que es tracta de qüestions "complexes", que per exemple en el cas d'Espanya incumbeix diferents institucions. De totes maneres, ha manifestat que el Principat continuarà insistint perquè aquests acords puguin ser signats.



Sembla que el pres, que estaria en presó preventiva per un assumpte de drogues, hauria marxat dimarts per fer-se unes proves relacionades amb el que podria ser una malaltia greu i que no podien ser realitzades a Andorra i no hauria tornat quan estava previst.