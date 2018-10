Piqué afirma que “la crisi” a urgències ja està solucionada

La problemàtica viscuda l'hivern passat de falta de personal a Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ja es pot donar per finalitzada. Així ho ha garantit aquest divendres el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, en acabar la roda de premsa per presentar el projecte Aptitude. "La crisi de l'any passat ja s'ha solucionat", ha manifestat Piqué. Les 28 places que es necessiten (a raó de 40 hores setmanals) per "dur a terme l'activitat amb tota normalitat" es completaran aquest mes de novembre: està previst que s'incorporin els darrers professionals necessaris.

Amb tot, el director del SAAS també ha explicat que l'equip de professionals i la direcció han iniciat un procés d'avaluació de la manera de treballar a Urgències, amb l'objectiu de millorar-ne el seu funcionament. Es tracta de fer "un plantejament diferent per fer més efectiu el grau d'atenció al malalt de poca complexitat respecte als pacients més complexos", ha detallat. Tot plegat, també per evitar les aglomeracions i queixes rebudes l'any passat en relació precisament al funcionament del servei.

Piqué no ha volgut valorar el recent acomiadament del cap d'Urgències, Josep Gómez. Tampoc ha volgut parlar dels presumptes casos de mala praxis relacionats amb traumatòlegs de l'hospital. Els expedients s'estan "tramitant", ha dit, i un cop es resolguin "prendrem les decisions oportunes". En qualsevol cas, ha reconegut que "som els primers interessats" que hi hagi "el mínim de casos" de possibles males actuacions mèdiques dins de l'hospital.