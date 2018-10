Andorra signa l'acord multilateral de l'OCDE

La secretària d'estat d'Afers Financers Internacionals, Claudia Cornella, ha signat l'acord multilateral de l'OCDE que permet intercanviar informació país per país amb totes les autoritats competents signatàries i no sigui inclosa a la llista de jurisdiccions no-recíproques, a la seu de l'OCDE a París.

Aquest acord s'emmarca dins els compromisos adoptats amb els estàndards internacionals i amb la lluita contra l'evasió fiscal, que com a membre del Marc Inclusiu, Andorra participa des de l'any 2016, amb la posada en marxa de les reformes liderades per l'OCDE en matèria d'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Projecte BEPS). La signatura s'ha fet aquest divendres.

La cinquena reunió del Marc inclusiu sobre l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis va tenir lloc el mes de juny al Perú. Durant la trobada es va fer un repàs general de la implementació dels estàndards mínims del projecte BEPS, de l'estat d'avançament global, dels aspectes més rellevants i els últims desenvolupaments de cadascun dels estàndards, així com de les diferents qüestions sorgides al llarg d'aquest procés d'implementació. També es va definir el calendari per a les properes avaluacions i per a la revisió de criteris. Així mateix, s'ha presentat als membres del Marc Inclusiu, per a la seva discussió i aprovació, el segon informe de progrés que ha estat elaborat per a la seva remissió al G20.