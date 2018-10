Andorra exposa les polítiques d'inclusió laboral a la Conferència Iberoamericana

La secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ha explicat davant dels participants a la 10a Conferència Iberoamericana de Ministres de Treball, Ocupació i Seguretat Social, que se celebra la ciutat guatemalenca de La Antigua, les principals polítiques d'ocupació que ha posat en marxa el Govern, en especial aquelles adreçades a afavorir la inclusió social de col·lectius vulnerables.

Sota el títol "Generar treball decent, inclusiu i sostenible", Fenoll ha exposat que les polítiques seguides per l'executiu segueixen les línies marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats per Nacions Unides en l'agenda 2030. La Secretària d'Afers Socials i Ocupació ha reiterat la voluntat del Principat de complir tots els ODS, en especial aquells relacionats en assolir un mercat laboral que doni resposta als col·lectius més necessitats. Durant la intervenció ha detallat els diferents programes d'ocupació i de formació sociolaboral que s'estan desenvolupant, entre ells la Xarxa d'empreses inclusives i la prestació per desocupació involuntària.

Ester Fenoll signarà, juntament amb els responsables d'Ocupació i Seguretat Social de la comunitat iberoamericana, una declaració amb el compromís d'impulsar i promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

La conferència Iberoamericana de ministres de Treball i Seguretat Social s'emmarca en la Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de Govern, que tindrà lloc al novembre a Guatemala.