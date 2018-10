Prop de 4.000 persones majors de 65 anys es troben en risc de fragilitat

"Són persones de més de 65 anys autònomes, que estan molt bé", "però que comencen a tenir alguna coseta" que mostra indicis de "fragilitat". Cosetes com que, de cop, perden pes de manera involuntària, tenen una sensació subjectiva de cansament, una debilitat muscular o, a nivell cognitiu, lleugeres pèrdues de memòria. Així ha definit la coordinadora de cronicitat del SAAS, Eva Heras, el col·lectiu de persones considerades en risc de fragilitat, el qual representa el 30% de les persones majors de 65 anys al país. És a dir, prop de 4.000 persones. A totes elles va adreçat el projecte APTITUDE (Actuar per a la Prevenció Transpirinenca de la Dependència en les persones grans), que s'ha presentat aquest divendres a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Andorra hi participa juntament amb França (zona d'Occitània) i Espanya (Catalunya i Navarra). Té un pressupost de dos milions d'euros i està finançat per la Unió Europea dins del projecte Poctefa 2014-2020 (Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra).

L'objectiu del projecte APTITUDE pretén "fer un cribratge de les persones susceptibles de ser fràgils per poder intervenir" en la seva nutrició, exercici físic i a nivell cognitiu. La idea és coordinar tots els professionals involucrats en el col·lectiu per localitzar aquests indicis de fragilitat i així poder tractar-los. És a dir, ha explicat Heras, serà el metge de capçalera, la infermera del centre d'atenció primària, el treballador social o inclús el farmacèutic qui en farà la detecció. A partir d'aquí, es farà una primera avaluació de la persona, i si se segueix considerant que mostra símptomes de fragilitat se la derivarà a l'hospital, a la "consulta de la fragilitat", on se li farà "una avaluació completa". D'aquí en sortirà amb "unes recomanacions" que el pacient haurà de seguir, i on de nou caldrà la implicació de tots els actors relacionats amb la gent gran. Per exemple, la persona haurà de fer alguns dels cursos i tallers per a la gent gran que ofereixen els comuns, o informar als monitors de les activitats que fa a un centre esportiu de quines pautes d'exercici físic ha de seguir.

Al cap de sis mesos, ha explicat la coordinadora de cronicitat del SAAS, se sotmetrà al pacient a una segona prova per veure si encara es troba dins del col·lectiu fràgil o ja es pot considerar una persona "robusta".

Per assolir tot aquest procés amb garanties cal que estigui molt ben definit "el circuit integral de la fragilitat", que es treballarà des de l'equip operatiu andorrà del projecte APTITUDE, presentat també aquest divendres, i que ja està operatiu, ha assegurat Heras. Hi ha fins a una seixantena de col·lectius de diferents àmbits implicats, ha afegit el ministre de Salut, Carles Álvarez, entre el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, diferents serveis socials, els comuns o entitats com la Federació d'Associacions de Gent Gran.

Aquest equip operatiu tindrà els seus homòlegs a França i a Espanya. Els processos de cribratge seran els mateixos per a totes tres zones transfrontereres. Per tant, és "una pas endavant" per "aprendre de les millors pràctiques del nostre entorn", ha manifestat el director general del SAAS, Josep Maria Piqué. I permet Andorra "situar-se en el mapa de zones capdavanteres en el desenvolupament sanitari".

A la presentació del projecte APTITUDE hi ha assistit la geriatra del CHU Tolouse, María Soto. A Tolosa va ser on va néixer aquest projecte, que s'alinea amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, ha assegurat. L’OMS demana als països que no se centrin tant en les patologies del col·lectiu de gent gran, com en una atenció més personalitzada i "integral de la persona".