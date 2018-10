La Cerdanya vol aprofitar el seu paisatge per crear llocs de treball

La Cerdanya vol fomentar l'ocupació a partir de l'aprofitament dels actius naturals de la comarca, com són el paisatge, l'orografia, la biodiversitat i la lluminositat solar de la vall per la seva orientació est-oest. D'aquesta manera, i a través d'un Pla Sectorial de Medi Ambient en el qual hi han participat més d'una seixantena de persones, s'estan explorant les possibilitat de crear nous llocs de treball especialitzats dins de l'àmbit de les activitats de guiatge i interpretació del patrimoni natural, entre d'altres.

Una de les propostes que s'han posat damunt la taula és la de situar el territori com una zona que fomenta el turisme en la diversitat, el que vol dir destinar recursos a facilitar l'accés a la muntanya a aquells col·lectius que ara per ara ho tenen més complicat. Els resultats de la diagnosi del Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya, que s'han presentat aquest dijous, serviran de base per definir, abans d'acabar l'any, un pla d'acció que recopili les propostes concretes que ajudin a revertir aquells aspectes que puguin presentar algun tipus de debilitat i, a més, posar en valor els punts forts que té la comarca en aquest àmbit. Un dels temes susceptibles de treballar és el del patrimoni natural, on s'ha detectat una oportunitat de generar ocupació en l'àmbit del guiatge i la interpretació turística, ja que hi ha una demanda de més especialització en àrees com ara la de l'ornitologia, la geologia o la fotografia, entre d'altres, segons ha explicat la sòcia i tècnica de l'empresa Raiels, Núria Serena, que coordina el pla.



La desestacionalització del turisme i la preocupació davant una possible massificació de l'entorn natural de la comarca són altres de les qüestions que s'han reflectit en la diagnosi d'aquest pla. En aquest sentit, una de les idees que s'ha proposat és que la Cerdanya pugui convertir-se en un pol d'atracció per aquelles persones que presenten dificultats per accedir a la muntanya, com ara les de la tercera edat, les que tenen una discapacitat visual o mobilitat reduïda. Serena ha destacat que l'orografia del territori és favorable de cara a poder arribar fins als cims d'una forma "relativament còmoda".



Projectes supramunicipals



Una de les oportunitats que s'ha definit en la diagnosi del Pla Sectorial de Medi Ambient, a partir d'algunes debilitats detectades, fa referència a la necessitat d'apostar per tirar endavant diversos projectes pensant en un àmbit superior al municipal. Concretament, s'ha citat el cas dels senders naturals, que poden convertir-se en un producte turístic aprofitant l'existent inventari de camins de la comarca. A més, també s'ha fet esment a les iniciatives locals de gestió i explotació de la biomassa, les quals podrien tenir més recorregut si es decideix planificar-les de forma conjunta. De fet, l'eficiència energètica pot ser un nou àmbit de generació de llocs de treball a la comarca, a més del de l'aprofitament d'energies renovables, com ara la solar.



La diagnosi s'ha elaborat a partir d'un procés participatiu basat en tallers i entrevistes, en les quals hi han participat tant els alcaldes com altres agents clau d'aquest territori. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner, ha destacat que el pla serveix per fer un procés de "reflexió" per, a través del debat, poder detectar aspectes que de vegades "passen per alt". En aquest sentit, ha dit que està previst impulsar-ne un de turístic en un futur, seguint la línia de treball que es va iniciar ara fa dos anys amb l'àmbit agroalimentari.



El Pla Sectorial de Medi Ambient de Cerdanya ha inclòs també diverses reflexions sobre el sistema de gestió dels residus. Tot i això, aquest àmbit tindrà una dedicació especial a través d'un programa que es vol impulsar amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya i del qual ja s'estan preparant les bases per executar-lo.