Entra en funcionament el nou aparcament Valira

El nou aparcament Valira, situat en un terreny de 6.000 metres quadrats adjacent a la Dama de Gel, s’ha obert aquesta tarda als usuaris. L’equipament disposa de 184 places, de les quals 176 són de rotació, 6 estan reservades a persones amb mobilitat reduïda i 2 són per a vehicles elèctrics. El pàrquing Valira es posa en marxa per donar resposta a la necessitat de zones d’aparcament al centre de la parròquia, sobretot durant els mesos en què el pàrquing del Parc Central acull esdeveniments com la Fira d’Andorra la Vella i el Cirque du Soleil.

Precisament, el pàrquing entra en funcionament una setmana abans de l’inici de la Fira i, juntament amb el de l’Estació Central -annex l’estació nacional d’autobusos (105 places)- i el Parc Central 2 (111 places), donarà servei al centre de la parròquia. El nou aparcament Valira funciona les 24 hores.