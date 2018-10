Campanya solidària amb bales de palla de color rosa

L’Alt Urgell també s’ha sumat a la iniciativa d’embolicar les bales de palla amb plàstic de color rosa, i no pas verd o blanc, com és habitual. L’objectiu de l’acció és donar suport a la investigació del càncer de mama, ja que per cada unitat d’embolcall rosa es fa un donatiu econòmic.

La comercialització del material la fa a la comarca la Cooperativa Pirinenca de la Seu d’Urgell. La idea va néixer fa uns quatre anys a Nova Zelanda i a poc a poc s’ha anat estenent, primer a Girona i ara al Pirineu, on el color rosa, que defineix la lluita contra aquesta malaltia, destaca ja des de fa uns mesos en bona part dels camps de la zona.

El càncer de mama, en les dones, és el més freqüent arreu del món. S’estima que per l’any 2018 es diagnosticaran 2.088.849 dones amb càncer de mama (11,5% de tots els càncers). Així mateix, també és el tumor més freqüent en dones pel que fa a la mortalitat, segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama (19 d'octubre).

El càncer de mama a Catalunya

L’any 2017 se'n van diagnosticar a Catalunya 4.516 casos. És el tumor més freqüent en les dones, ja que representa el 28% de tots els tumors malignes. D'aquests, un 22,6% van ser diagnosticats en dones majors de 74 anys. S’estima que l’any 2025 es diagnosticaran uns 4.877 tumors de mama, dels quals un 23,7% seran dones majors de 74 anys. Aquest augment dels casos en dones de més edat s’explica, majoritàriament, per l'augment a la població de dones de més de 74 anys.

La supervivència als 5 anys de les dones diagnosticades de càncer de mama és del 86,5% en el darrer període analitzat a Catalunya. Una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència.

Una mortalitat que segueix baixant

Malgrat aquestes bones xifres de supervivència, el càncer de mama va causar la mort a 979 dones l’any 2017 (982 a l’any 2016). És important remarcar, però, que la mortalitat per aquest tumor disminueix un 2,6% cada any com a conseqüència de dos factors: les millores en els tractaments i en l'organització de l'atenció sanitària, i la participació al programa de detecció precoç d'aquest tumor, implantat a Catalunya des de fa anys.

En aquest sentit, durant l'any 2017 es van convidar més de 420.000 dones al Programa de detecció precoç; com en els darrers anys, un 66% hi va participar, el que va permetre detectar més de 1.200 tumors, bona part dels quals en fases inicials, quan la probabilitat de curació és superior.

A més d'aquests dos factors -la detecció precoç i les millores en els tractaments-, el Departament de Salut ofereix a les dones el Circuit de diagnòstic ràpid que facilita, davant la sospita d'un càncer de mama, un diagnòstic i un inici de tractament ràpids, sempre respectant els temps necessaris per a les proves diagnòstiques cada vegada més complexes. També, a les Unitats de consell genètic s'atén a les dones i famílies amb un risc més alt de patir aquest tumor per oferir-les el seguiment més adequat al seu risc.

Mesures fonamentals per a prevenir-lo

La prevenció és un altre element bàsic per reduir l’impacte del càncer. Malgrat que no es coneixen les causes exactes del càncer de mama, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar la obesitat -especialment després de la menopausa-, practicar activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.

De fet, atesa la bona supervivència general d'aquest tumor, s'ha demostrat el benefici de mantenir un pes saludable i de practicar activitat física regularment, fins i tot després d'haver-ne patit un.