Estrena complicada al Japó

El pilot Xavi Cardelús es va estrenar ahir al circuit de Motegi amb la disputa de les dues primeres sessions d’entrenaments lliures del Gran Premi del Japó. En aquest aspecte, Cardelús va debutar en el circuit fent un paper marcat per una meteorologia molt complicada que li ha dificultat la primera presa de contacte. Aquesta és la seva primera cursa de la gira asiàtica.

Així, el primer entrenament lliure es va iniciar amb la pista seca però a la meitat de la primesa sessió, la pluja es va convertir en una brutal protagonista que va impedir rodar amb nemàtics pel sec. Tot i això, tampoc es podia muntar els d’aigua i Cardelús es va trobar en una situació compromesa. Finalment, el pilot va marcar el 21è millor temps, amb 2.00,67, mentre l’asfalt va estar sec.

Pel que fa al segon entrenament, tampoc es va trobar amb una situació fàcil des del punt de vista de l’estat de la pista perquè la pista seguida mullada. Els pilots van poder començar a entrenar muntant neumàtics llisos, però a 20 minuts del final va tornar a plovisquejar i es va repetir la situació de la primera sessió. La volta ràpida de Cardelús va ser de 1.56,52.

«La meteorologia no m’ha ajudat gens», reconeixia el pilot després d’aquestes dues sessions. A més, va considerar que el que «necessito quan arribo a un circuit desconegut, és fer el màxim nombre possible de voltes i avui he fet ben poques», concretament «sis al matí i deu a la tarda». Per altra banda, va voler destacar que la pista «ha estat seca molt poc temps» i que «quan ha plovisquejat tampoc estava prou molla per a muntar neumàtics d’aigua». «Evidentment aquesta situació ha afectat a tothom, però a mi m’ha perjudicat especialment perquè no havia corregut mai aquí», assegurava. En aquesta línia, es va voler mostrar positiu i va recordar que segons les previsions d’avui es podrà treballar amb l’asfalt totalment sec. «Caldrà acabar d’ajustar els reglatges de la moto i fer tantes voltes com sigui possible tant al tercer lliure com al classificatori», concloïa. Els entrenaments classificatoris comencen a les 8.05 hores, hora andorrana.