L’Andorra busca reaccionar i refer-se contra el Manresa

Després de la dura derrota per 4 a 0 al camp de la Montañesa i de l’aturada pels compromisos internacionals dels seus jugadors, l’FC Andorra s’enfronta demà contra el Manresa a l’Estadi Municipal el Congost. Els andorrans necessiten trobar-se amb la victòria, ja que, tot i estar amb dos partits menys, es troben en una situació delicada a la taula i és necessari sumar punts com abans millor, esvair dubtes i recuperar les sensacions.

A més del retorn de Marc Pujol fa poc menys d’un mes, l’Andorra ha tingut de nou una nova notícia i ara és Aaron Sánchez qui s’incorpora a les línies tricolors després que el maig fos operat del cartílag del genoll per regenerar-li. En aquest context, s’esperava que tornés al gener però es troba preparat abans del previst. Com a mala notícia pel partit, Joel Martínez serà baixa per lesió.

Pel que fa al rival, Sánchez va explicar que «és el rival més dur que podríem tenir després de l’aturada de les seleccions perquè no han perdut cap partit». També cal afegir un altre factor: Només han entrenat un dia tots plegats després de l’aturada pels partits de selecció i sub-21.

«Espero un partit molt dur a la contra i esperem jugar molt bé en defensa», assenyalava el jugador i reconeixia que «els gols que ens fan són petites errades nostres de concentració, no és que ens superin molt fàcilment, simplement és que estem més desconcertats». «Però els resultats són qüestió de temps, perquè el treball ve amb el temps», sentenciava.

Per altra banda, respecte al domini de la pilota, va recordar que «tenim jugadors molt bons». «Podem tenir la pilota tranquil·lament si volguéssim, l’únic és que quan ens agradem i tenim la pilota és quan ens venen les contres i els gols. Ara és millor no arriscar i donar-los la pilota i tres quarts del camp, jugant com ho fem molts cops amb la selecció», concloïa.