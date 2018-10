Duel èpic per intentar tombar el Sant Julià

Després d’una pausa pels partits oficials de la selecció nacional, torna la Lliga Multisegur Assegurances amb un duel vibrant entre l’Inter d’Escaldes i l’FC Lusitans, el segon i el tercer equip a la taula. Tant els uns com els altres tenen el lideratge com a objectiu i volen donar la sorpresa.

Pel que fa a la resta de partits, l’FC Ordino i l’FC Encamp lluitaran per sortir de la part baixa de la taula. Els primers es troben amb quatre punts i els encampedans, només amb un. Aquest darrer té la permanència com a objectiu però amb un partit pendent.

Per altra banda, el Vallbanc Santa Coloma i l’Engordany jugaran per recuperar-se a la taula després d’un no massa bon inici de temporada. L’Engordany, de fet, encara no ha sumat els tres punts.

Finalment, el líder, la UE Sant Julià, jugarà contra la UE Santa Coloma. Serà també un duel a mort on els lauredians buscaran deixar als colomencs, un rival directe, a una bona distància.