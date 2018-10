La via pròpia del Cirque du Soleil

La consellera del PS Rosa Gili va gosar ahir preguntar pels drets d’autor que es van pagar per l’espectacle Diva del Cirque du Soleil. La qüestió va arribar després de gairebé dues hores d’una Comissió d’Economia en la que es va incidir sobre diversos detalls de l’Sdadv i va quedar clar que aquesta és la única entitat que vetlla pels drets d’autor a Andorra i que després reparteix els royalties entre les diferents societats gestores d’autors de tot el món que, al seu torn, els reparteixen als artistes associats.

No sembla del tot desbaratat preguntar a l’Sdadv sobre els drets d’autor



Aleshores, per què no va poder fer això mateix amb el Cirque du Soleil? Per què els drets d’autor de la música, els intèrprets, els compositors i els arranjaments de les cançons que sonaven a Diva es van negociar entre Andorra Turisme i les discogràfiques?



Recordarem que la xifra en concepte de drets d’autor per a l’espectacle Diva va pujar fins als 230.000 euros i doncs no sembla del tot desbaratat que una consellera, confrontada amb la màxima autoritat en drets d’autor del país, preguntés com havia funcionat el tema. La resposta inicial que va rebre Gili va ser que «s’havia fet de manera diferent» i que el Cirque era «un tema a part». Per sort, l’assessora jurídica de l’Sdadv va completar la resposta indicant que «el Cirque té consideració d’espectacle escènic i l’Sdadv no gestiona els drets d’autors d’aquests». El ministre Saboya es va esforçar a completar la resposta posteriorment i va indicar que els espectacles escènics sí que tenen l’obligació de dir quina música utilitzen però que, la gestió dels drets del Cirque va ser un tema a part com ja havia explicat el ministre Camp.