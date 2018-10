Els millors formatges, a la Fira de Sant Ermengol

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell va obrir portes ahir a la tarda amb la 24a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, buc insígnia d’aquest esdeveniment econòmic, que engloba productes alimentaris i no alimentaris, i és un dels referents firals de Catalunya. Fins demà, urgellencs i visitants podran tastar i comprar formatges artesans de 48 formatgeries vingudes de tots els punts del Pirineu. Ja és obert també el recinte firal del pavelló poliesportiu, amb l’Espai Km 0-Gustum, la Fira d’Empreses, Entitats i Associacions i la Mostra Ramadera, ubicada just a l’entrada d’ambdós recintes firals.

Per El Periòdic

