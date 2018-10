Creixen els delictes pel consum d’estupefaents entre els joves

Entre el juliol de 2017 i el juny d’aquest any la delinqüència aparent, aquella que arriba a la justícia, ha augmentat un 12,37%. L’increment més important, es va donar en l’àmbit de la salut pública, especialment amb el consum d’estupefaents. En total, va haver-hi 1.376 procediments penals, el que representa 578 més que el període anterior i un augment del 72,43%. El volum més gran de causes, 1.218, van estar relacionades amb l’haixix o similar, seguides de la cocaïna, altres psicòtrops, l’speed i l’heroïna. El fiscal general va lamentar la situació, que va qualificar de «relativament preocupant», i va apostar per treballar «amb el jovent» i «per la prevenció», ja que «quan sancionem, arribem tard». Des de la fiscalia, demanen trobar una fórmula d’integració social que es promogui tant en l’àmbit familiar com escolar. Quant a la secció de menors, es van produir 47 entrades civils i 59 penals, 51 evacuacions civils i 22 penals i resten pendents 121 causes civils i 119 penals. En conjunt, les xifres són lleugerament superiors a les del període 2016-2017.



El fiscal general, Alfons Alberca, va detallar ahir durant l’obertura de l’any judicial, que en l’últim període es van obrir 5.149 causes, a través de les quals es van poder perseguir 5.761 infraccions penals, vers les 4.634 causes i 5.127 infraccions del període anterior.

Altres delictes

Les dades fetes públiques per la fiscalia també demostren que els delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic són els més voluminosos. En total, van suposar 1.046 causes, el que representa un 0,19% menys que en el període anterior. Els delictes contra les persones (vida humana i integritat física i moral) també van anar a la baixa: 610 procediments, 17 menys que el curs 2016-2017. El fiscal general ho va considerar una bona notícia, tot i reconèixer que «som un país tranquil i pacífic» que mai ha tingut un «risc potencial» contra els seus habitants. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també es va congratular pels baixos índex de criminalitat al país i va assegurar que si les xifres es mantenen estables al llarg dels anys és perquè «la Policia fa la seva feina i l’òrgan jurídic i el ministeri fiscal funcionen correctament».





Codi de procediment de 1998

Alberca també va destacar que el Codi de procediment penal és de l’any 1998, amb una lleugera millor del 2005. Per aquest motiu, el ministeri fiscal va demanar adaptar-lo als nous temps perquè la normativa processal doni més i una millor sortida, com va succeir amb el Codi de procediment civil, aprovat aquest mateix dijous.



D’altra banda, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va preveure que l’últim trimestre de l’any vinent ja es podrà fer el trasllat a la nova seu, situada al costat de l’Estació Nacional d’Autobusos.

La corrupció privada, l’assignatura pendent

El fiscal general, Alfons Alberca, va tornar a reclamar ahir la revisió de la tipificació de la corrupció privada. L’estiu passat, el Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco), ja va demanar més esforços al Principat en la seva lluita contra aquest tipus de delicte i Alberca va reconèixer que encara segueix existint una «llacuna legislativa». «Nosaltres expliquem a nivell tècnic el què diuen els estàndards universals i els organismes que ens valoren», va manifestar el fiscal, passant així la responsabilitat al Govern i a la resta de grups parlamentaris perquè «valorin la seva aplicació». A més, Alberca també va demanar la revisió de la tipificació de l’increment injustificat del patrimoni així com el codi penal per adaptar-lo als nous delictes.