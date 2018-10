Casadevall, a favor que es reguli l’obstrucció a la justícia

Casadevall demana canviar la llei, Alberca defensa el procés i el ministre rebutja la «legislació reactiva»

Els diversos ajornaments de la vista oral de la causa principal del cas BPA han posat sobre la taula el debat sobre si cal o no regular l’obstrucció a la justícia. La resposta, de moment, genera una divisió d’opinions entre les diferents autoritats. D’una banda, el president del Consell Superior, Enric Casadevall, sense voler valorar la feina dels advocats, va reconèixer la seva preocupació i es va mostrar partidari de fer «alguna cosa per canviar la llei», «per veure fins a on es pot anar, perquè el que no podem es quedar-nos parats». Així i tot, el president va reconèixer que el principal problema ve donat perquè «som molt petits i això difícilment canviarà».



D’altra banda, el fiscal general, Alfons Alberca, no va considerar que la justícia estigués estancada, més aviat al contrari: «Si comparem causes d’aquesta dimensió amb els països veïns, observem que les fòrmules no són diferents i els terminis estan molt per sobre de la seva eficàcia». Per justificar-ho, el fiscal va apel·lar a la llei que demostra que el procés està seguint el procediment pertinent. En qualsevol cas, Alberca va voler fer públic el seu suport «personal i professional» als advocats i als òrgans jurisdiccionals.



El ministre de Justícia, Xavier Espot, per la seva banda, va assegurar no ser partidari de la «legislació reactiva», ja que prefereix esperar a «analitzar» i «comprovar» si la tipificació d’un delicte d’aquestes característiques és necessària. En aquest sentit, va explicar que fins ara «no ens havíem trobat amb casos que ho justifiquessin» però si en el futur «aquest tipus de comportament es dona amb més freqüència», es valorarà canviar la llei perquè «les normes penals s’han d’adaptar a la realitat social canviant». Espot va negar que la justícia andorrana no estigui preparada per assumir casos com el de BPA, sinó que és «garantista» i «si hi ha una petició, s’ha de resoldre», el que pot comportar el bloqueig actual.