Millor prevenir que no ser ‘fràgil’

Són preguntes senzilles i, per a molts, intranscendents: pateix una pèrdua de pes involuntària o una sensació subjectiva de cansament? I debilitat muscular o disminució de la velocitat de la marxa? O a cas té manques de memòria? Però per la gent major de 65 anys és l’avantsala d’una patologia i d’una dependència. És una realitat que afecta 4.000 persones grans a Andorra, el que suposa el 30% del col·lectiu, que mèdicament es considera fràgil. Una prevenció d’aquests símptomes pot garantir les aptituds intrínseques de les persones i mantenir l’autonomia durant més temps. Els experts, sabedors de l’acceleració de l’envelliment de la societat, van crear el programa de prevenció Aptitude, al que ahir es va unir Andorra i que s’emmarca dins del projecte europeu Poctefa. A més, el SAAS treballa en la creació de la Unitat de Fragilitat, que coordinarà la prevenció de la dependència al país.



El SAAS crea la Unitat de Fragilitat i 60 professionals del país formen part del programa

El programa permet identificar a les persones que comencen a patir un deteriorament físic i mental a través d’un cribatge fet per un ampli ventall de professionals. Pot ser el metge de capçalera, la infermera del centre d’atenció primària, el treballador social o inclús el farmacèutic, qui faci la detecció. A partir d’aquí, es farà una «avaluació completa» a la Unitat de Fragilitat de l’Hospital de Meritxell i els professionals donaran unes «recomanacions i pautes d’exercici físic, d’estimulació cognitiva i de nutrició que el pacient haurà de seguir», va detallar la coordinadora de cronicitat del SAAS, la doctora Eva Heras. Sis mesos després, es reavaluarà a la persona per fer un seguiment del cas i per saber si ha passat de ser fràgil a ser robusta.

L’OMS alerta de l’envelliment

«L’OMS va fer una crida alarmant: havíem de canviar la visió i l’enfocament sobre com tractàvem l’embelliment. Combatíem la malaltia, quan el que cal potenciar és la prevenció i oferir un tractament personalitzat i integral per evitar-la», va afirmar la geriatra del CHU Tolouse, Maria Soto, que va demanar a la societat tenir una «visió optimista» del problema per envellir de la millora manera possible i mantenir l’autonomia el màxim temps possible.

60 professionals dedicats

Més de 60 professionals del país formen part del programa, en el qual també participa la regió francesa d’Occitània, Catalunya i Navarra. «Permetrà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències amb centres de referència en l’àmbit europeu», va anunciar el ministre de Salut, Carles Álvarez, que també va explicar que Andorra ha invertit 50.000 euros en el programa, que ha finançat la Unió Europa amb dos milions d’euros. «És un programa de prevenció de la dependència i, per tant, els criteris de fragilitat són reversibles», va aclarir Heras.