La psicooncòloga de l’hospital encara no visita els pacients

En el Dia Mundial contra el Càncer de mama, el Ministeri de Salut va comunicar el nombre de casos que s’han diagnosticat al país: tres durant aquest any i 25 entre el 2016 i 2017 (el departament avalua els casos en rondes bianuals). Tanmateix, en el marc del Programa de Detecció Precoç de la malaltia, s’han realitzat 1.704 mamografies a dones d’entre 50 i 69 anys durant el 2018 i 5.018 en l’última ronda, en la que es van enviar 10.471 cartes informatives a dones. Des que es va posar en marxa el projecte, el 2008, s’han detectat 86 casos. «El programa s’ha consolidat, hi ha un seguiment i una conscienciació», va afirmar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez. Però, preguntat pel treball i la rebuda que ha tingut la psicooncòloga que va contractar el SAAS, el demòcrata va reconèixer que, més de tres setmanes després d’estar treballant al centre, encara no atén als pacients. L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) ha demanat reunir-se amb la doctora per saber què està passant.



El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, va treure ferro a l’assumpte: «Està aterrant. Està fent el programa de com es distribuiran les seves tasques», va detallar tot i que des del Servei Mental van anunciar al setembre que el treball amb pacients començaria «de manera immediata». Piqué va insistir ahir que iniciarà les visites pròximament. La data, però, no la va confirmar. A més, va recalcar que només treballarà amb pacients amb càncer i els seus familiars, sinó que també atendrà a pacients amb altres diagnòstics. A Assandca aquests extrems no li consten. «Les coses estan sent diferents de les que ens van dir», va assegurar ahir el seu president, Josep Saravia, en la presentació de l’escultura Invencibles de l’artista Emma Regada per ret homenatge als malalts de càncer. Saravia va assegurar que encara no saben quines funcions desenvoluparà l’especialista i es va mostrar desil·lusionat perquè depengui del servei de psiquiatria i no del d’oncologia perquè «no tindrà una vinculació directa amb els casos ni els pacients».