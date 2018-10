Homenatge a les ‘Invencibles’

La pluja que va caure ahir a Andorra la Vella no va deslluir la silueta de ferro d’una dona valenta, amb els cabells llargs al vent i el cor convertit en tres engranatges de color rosa que mai deixa de bategar i de lluitar per superar el càncer de mama, que es va descobrir ahir per commemorar la fortalesa de totes les dones que combaten la malaltia. L’escultura Invencibles, que va crear l’artista andorrana Emma Regada a petició de l’Assandca, es va instal·lar permanentment a la seu de Vallbanc a la plaça Rebés de la capital.



«És en honor a totes les dones que pateixen o han patit el càncer de mama. Dins de la desolació i la buidor que provoca la malaltia, troben la força interior, un engranatge que mai deixa de rendir-se, per seguir lluitant», va explicar Regada. L’escultura té un lleuger moviment, com un balancí, un efecte expressament buscat per l’artista per reivindicar que la lluita contra la malaltia no para mai.

Regada també va realitzar un taller a la plaça Rebés en el que tothom qui ho desitgés va poder pintar pedres amb pintura blanca i llaços i cors de color rosa. Posteriorment, amb totes les obres fetes, es va muntar un cor gegant.

Sant Esteve es tenyeix de rosa

Andorra la Vella va voler solidaritzar-se amb la cita i l’església de Sant Esteve, arribada la foscor del vespre, es va il·luminar amb el color que simbolitza la lluita contra el càncer de mama. La consol major, Conxita Marsol, va aprofitar la cita per reivindicar que la pròxima obertura del servei de radioteràpia al país «és una gran notícia per tot els que combaten el càncer». A la inauguració, que era l’acte central d’una setmana plena d’esdeveniments organitzats per Assandca que culminaran el pròxim dia 28 d’octubre amb la caminada popular, va participar el president de l’associació, Josep Saravia, que es va mostrar molt agraït amb el suport de la gent, que no va dubtar en comprar la polsera commemorativa.