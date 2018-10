Cardelús millora significativament al Japó 

Les bones condicions meteorològiques han permès que Xavi Cardelús hagi pogut millorar avui al Gran Premi del Japó i que hagi fet en el seu temps i de cara a la cursa de demà. A la sessió classificatòria, el millor registre de l'andorrà ha rebaixat en tres dècimes de segon la volta ràpida que havia aconseguit al matí i l'ha situat a tres segons de la pole position. Tot i això, el fet d'haver rodat menys per les condicions meteorològiques ha tingut les seves conseqüències.



"El fet d'haver tingut la pista en millors condicions que ahir ens ha permès rodar força, un fet important per mi, ja que, una vegada més, corro en un circuit on no hi havia estat mai", ha explicat l'andorrà però ha volgut deixar clar que "al mateix temps hem estat treballant en la posada a punt de la moto, però ens ha faltat temps per acabar de definir-la i deixar la meva Kalex en les millors condicions possibles de cara a la cursa de demà". "Els temps han anat millorant i, volta a volta, he anat polint detalls de pilotatge per adaptar-me a aquesta pista que, en la seva primera part és molt de Stop&Go i t'obliga a aturar la moto amb força i obrir gas molt ràpid per no perdre temps als revolts", ha remarcat.



Per altra banda, ha destacat que "al matí ja he millorat la meva volta ràpida d'ahir en més de dos segons i a la sessió classificatòria he rebaixat els meus registres en tres dècimes més". "En condicions normals, crec que el temps que he fet als lliures del matí ja el podria haver tingut ahir, però la pluja ens va fer la guitza i contra això no es pot fer res", creu. "Demà tocarà patir sobre la moto i mirar d'aprofitar el warm-up per continuar millorant-la", ha conclòs. La cursa de demà començarà a les 5.20 hores del matí.