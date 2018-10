Instal·lades les 14 pilones del Telecabina Tristaina a Ordino Arcalís

Els operaris han instal·lat aquest dissabte els balancins i les sis darreres pilones de la línia del futur telecabina Tristaina, que unirà la base de l'Hortell, a 1.940 metres d'altitud, amb el planell de la Coma, a 2.224 metres. Per a la col·locació de les peces ha estat necessària l'ajuda d'un helicòpter en uns treballs que han durat quatre hores, ja que la morfologia del terreny impedeix, al contrari que en la resta de pilones, que es pugui treballar amb una grua. Les obres continuaran amb la construcció de les estacions d'arribada i de sortida i la instal·lació del grup motor, el sistema de control, el cable i les cabines.

L'objectiu del giny és descongestionar la base de l'estació i alhora proposar un transport alternatiu fins al planell de la Coma. Fins ara només es podia accedir a la zona a través del telecadira de la Basera, creuat al vent dominant. Si aquest bufava amb força, els operaris es veien obligats a aturar el servei, deixant fora de servei el 70% de l'estació. Amb el nou telecabina, "podrem arribar per una cota més baixa", ha explicat el director general de Vallnord Ordino Arcalís Xabier Ajona, i continuar tenint "el 100% d'accés al domini esquiable".

El telecabina Tristaina és un aparell d'última generació que comptarà amb 20 cabines i cadascuna podrà transportar a 10 persones assegudes i amb els esquís. Així, cada hora podran utilitzar el servei 1.000 persones. Ordino Arcalís xifra la inversió en uns sis milions d'euros.

Nova temporada “amb esperança”

El director general d'Ordino Arcalís, Xavier Ajona, ha explicat que l'estació comença la nova temporada "amb esperança". Per a Ajona ha estat "un any on s'han fet inversions a Arcalís com no s'havien fet pràcticament des de la inauguració", conseqüència directa de l'entrada del grup SAETDE en l'accionariat de les pistes. La temporada d'hivern començarà, si la neu i la climatologia ho permeten, el pròxim 17 de novembre.