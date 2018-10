Els comerciants del Pas no veuen negatiu el trencament de Grandvalira

"El trencament de Grandvalira no afectarà negativament el Pas de la Casa". Així de convençut s'ha mostrat el president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié. El cap visible dels comerciants argumenta que per la capacitat actual del poble fronterer (a nivell de pistes, habitatges o restauració) el domini esquiable en mans de Saetde "és molt suficient" per funcionar per si sol. Però Carrié va més enllà i també confessa que "prefereixen treballar directament" amb la societat explotadora de Pas de la Casa-Grau Roig, Saetde, com a "independent" i no sota la corporació actual de Grandvalira.



El president de l'associació també ha apuntat que el futur també passa perquè la societat i el comú d'Encamp continuïn treballant per tirar endavant l'acord d'intencions per potenciar les inversions necessàries per engrandir el sector del Pas de la Casa. Tot i això, accepta i entén que el trencament de la marca Grandvalira sí que tindrà un impacte negatiu a nivell de país.



Manca d'espai pels temporers



Amb la mirada posada a l'imminent tret de sortida de la temporada d'hivern, Carrié ha assenyalat que hi ha un bon ritme de reserves hoteleres. Tot i això, el president de l'associació ha volgut mostrar, de nou, la preocupació per la falta de pisos pels temporers, ja siguin monitors d'esquí o del sector de la restauració. "És molt complicat trobar apartaments", i ha assenyalat que aquesta falta d'espai afectarà de manera directa a la professionalitat d'aquells que puguin i vulguin venir. "Si volem professionals necessitem allotjament pel temporer i no el trobem", ha deixat anar.