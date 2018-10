Drama a Gran Canària (106-80) 

El MoraBanc ha firmat avui una de les seves pitjors actuacions i el pitjor partit de l'era Ibon Navarro amb diferència. L'Herbalife Gran Canària ha aconseguit una contundent victòria per 106 a 80 durant la qual no han donat treva als tricolor. A més, els jugadors del Gran Canària han fet un show. Euris Báez ha aconseguit 24 punts de valoració, Ondrej Valvin, 23, Anzejs Pasecniks, 22, i Clevin Hannah, 19. Els 22 punts de Dylan Ennis i 18 de Miki Vitali no han servit per fer veure un MoraBanc en un matx que s'ha perdut per 26 punts.



El partit ha començat fatal, amb un 6 a 0 de sortida. Era la crònica d'un desastre anunciat. L'únic aspecte bo que en podíem extreure era que Rafa Luz podia jugar. Però el Gran Canària ha anat per davant tota l'estona i en el primer quart, el MoraBanc ha tingut set pilotes perdudes i molts errors en defensa.



El segon quart s'ha iniciat amb un triple de Rafa Luz i un de Miki Vitali que han permès somiar, però només per un petit moment. L'equip ha seguit sense estar dins el duel, molt desconcertat i no ha rectificat en cap moment. A més, els canaris han sabut aprofitar-se de tots els errors i el MoraBanc només ha sabut funcionar en petits moments. Al final del primer temps, el resultat era de 48 a 32.



El segon temps ha seguit amb un equip totalment desordenat, jugant caminant, sense tenir una idea clara del que es volia. A la primera part, tot havia sortit malament, era un malson, i la segona ha seguit en la mateixa línia. Amb un equip del Principat pels terres, literalment, ja que molts jugadors han anat a terra per les relliscades causades per l'estat del parquet del Gran Canària Arena. D'aquesta manera, els errors defensius han seguit i només Ennis ha estat capaç de liderar l'equip, juntament amb Miki Vitali, que avui ha fet el seu millor partit dels oficials disputats.

Així, el MoraBanc ha deixat que els locals anotessin sols i estiguessin còmodes tant en el joc interior com en l'exterior. En el darrer quart, l'equip d'Ibon Navarro ja estava sentenciat i no ha pogut maquillar el resultat. Ja acabats, els locals han aprofitat per anotar triple rere triple i no han donat treva amb la nul·la defensa dels andorrans. Al final, ha acabat amb tirs espectaculars dels locals fent una festa a casa seva.



El capità del MoraBanc, Oliver Stevic, ha reconegut al final del partit que "hem jugat caminant". "Des del primer minut hem deixat que fessin el que volguessin, ha estat un desastre, hem jugat malament, no hem estat gens bé, l'equip no ha competit", ha sentenciat. "Ara toca pensar i tornar al nivell que volem", ha manifestat.



Per la seva banda, l'entrenador tricolor, Ibon Navarro, ha assegurat que marxa "decebut". "Estic preocupat, no hem estat gens bé", ha lamentat. En aquest sentit, ha comentat que el principi del duel "ha condicionat tot el partit, hem començat tous". "No hem sabut contestar-los, hem anat a remolc tota l'estona, hem jugat fent mals tirs i amb molta ansietat", ha afegit.

A més, ha reconegut que "sabíem que ens podrien matar i és el que han fet, ens han passat per sobre físicament". "No som l'ombra del que hem de ser darrere, hi ha hagut una falta de comunicació i d'energia visible, ens hem vist més petits del que som", ha conclòs. Ara, el MoraBanc juga dos partits a casa que han de servir per refer-se. "Hem de trobar aviat la frescor física i mental per fer el nostre joc", demana l'entrenador.