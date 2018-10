Obres per posar fi a les humitats del centre esportiu del Pas

El Comú d’Encamp ja ho té tot a punt per adjudicar els treballs que han de servir per posar fi als problemes d’humitats que s’han detectat a l’edifici del centre esportiu del Pas de la Casa. Tal com va explicar el conseller d’Obres i Urbanisme, Jordi Rich, «fa temps que havíem detectat humitats a la planta 5 de l’aparcament i el que vam pensar és que potser venien de la piscina». Amb tot, gràcies a un estudi es va detectar que no era així, sinó que les filtracions provenien de les terrasses de la coberta. Així doncs es repararan els desperfectes causats a l’estructura de sosteniment de la coberta de la zona de la piscina així com les humitats detectades a la zona de l’aparcament. «Hem vist que l’aigua baixa per les canonades i aquestes pateixen filtracions», va detallar. A l’interior de la piscina, el problema el tenen alguns dels pilars que aguanten la vidriera, ja que l’aigua que sobreeixeix de l’interior de la piscina «ha accelerat el deteriorament del metall».

D’altra banda, també es van detectar algunes fuites a la zona de vestidors, per la qual cosa també es faran tasques de reimpermeabilització de la zona.

Costos

Per tal de dur a terme els treballs, la corporació ha previst un pressupost estimatiu de 254.376,77 euros (inclòs un 10% per imprevistos i l’IGI), però no serà fins que no es faci l’adjudicació definitiva dels treballs que es coneixerà quin serà el cost final de les obres. De fet, està previst que la qüestió es tracti en la comissió d’obres que s’ha de fer el dia 24, moment en què també s’haurà d’avaluar els terminis d’execució (en principi haurien de ser uns tres mesos) i la possible afectació que tingui la intervenció per als usuaris del centre esportiu. «Esperem que serà mínima, però ho acabarem de parlar amb els companys del departament d’Esports per posar-nos d’acord», va detallar.



Rich va apuntar que l’import és «important» però va admetre que «són reparacions que s’han de fer, perquè és un lloc on passa molta gent i cal fer el manteniment corresponent». En aquest sentit va recordar que l’equipament ja té una vintena d’anys i més enllà de les petites tasques de manteniment habituals, doncs coincideix que ja s’hi han de fer altres intervencions de més envergadura. Pel que fa a l’inici dels treballs, encara no hi ha una data fixada, però va indicar que «si no s’interfereix en l’activitat del poliesportiu, es farà ja». Si no, tampoc descarta aprofitar alguns dels moments de parada tècnica.



L’altra gran actuació que ha previst el comú per al centre esportiu és el sanejament de la passarel·la d’accés que també comportarà el canvi de l’estructura de vidre per un material «que absorbeixi millor el moviment i la dilatació, ja que el vidre té molta tendència a trencar-se».