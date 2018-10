Andorra Turisme prepara un nou Red Music per a la primavera

El Red Music Festival tornarà a la primavera. Amb aquesta premissa treballen des d’Andorra Turisme i el Govern per tal d’oferir una cita musical que permeti atraure visitants en un moment de l’any en què els turistes no abunden a les Valls. «Ho teníem pensat per a la primavera del 2018, però en l’àmbit de l’organització teníem moltes coses i ens feia por començar molt tard, una altra vegada, amb la comunicació», va detallar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que està convençut que el concepte de festival dissenyat el 2014 «era genial, perquè era música dels anys 80 en un lloc emblemàtic i amb una degustació de vi, a un preu raonable. Aquest triangle és difícil de trobar».



Malgrat que van ser moltes veus les que van qualificar de fracàs aquella proposta, el gerent d’Andorra Turisme considera que «va ser un festival neutre, no va ser un fracàs ni molt menys», i admet que la manca d’experiència i el retard en la comercialització de les entrades van ser els dos punts febles de la proposta. El fet que la cita no es repetís va tenir un motiu clar: «no teníem patrocinador privat i ens faltaven 200.000 euros. Volíem però no podíem repetir».

Mantenir el format

Així doncs, s’ha seguit treballant per aconseguir repetir aquest tipus de format i programar-lo a la primavera perquè és una època de baixa afluència. «De festivals n’hi ha a tot arreu, surten com bolets i per tant has de buscar un atractiu diferent. Una opció és buscar un artista potent, però val molts diners. L’altra opció és un concepte diferent que creiem que és l’Andorra Red Music», va explicar. La idea és oferir un espai emblemàtic amb capacitat per entre 2.000 i 3.000 persones, «molt enfocat al tema prèmium i el vi i la gastronomia et donen aquest toc».



Pel que fa a les dates, es té clar que ha de ser abans que engegui la temporada de festival arreu, que Budzaku situa entre el 10 i el 15 de juny. «La primavera és el moment en què ningú ha començat i això és un avantatge». A més, va reiterar, el 2019 és, per ara, l’últim any sobre el qual tenen responsabilitat pel que fa al pressupost el Govern actual i la direcció d’Andorra Turisme que hi ha avui dia.

La voluntat és celebrar el festival en dates en què encara no hagin començat les altres cites musicals



Pel que fa als productors, va indicar que «uns dels que ho poden fer possible són els mateixos que els del festival de Cap Roig, però alhora va deixar clar que la seva proposta no té res a veure amb el treball que s’està fent des de Principadel per mirar d’organitzar un festival el mes de febrer. «No té res a veure, són dos projectes diferents. Nosaltres optem per l’Andorra Red Music, és a dir, dos o tres caps de setmana a finals de maig i principis de juny en un lloc emblemàtic, si es pot. Però no hi ha plantejament de fer el Red Music a Principadel»



A més a més va insistir que la seva voluntat no és fer propostes durant l’hivern que el país ja té molts visitants, sinó en èpoques de poca afluència. «Nosaltres no veiem l’oportunitat de negoci, sinó l’oportunitat de portar clients a Andorra. És la gran diferència». Amb tot, va afirmar que si el projecte de Principadel aconsegueix materialitzar-se, serà «fantàstic» i no va descartar que Andorra Turisme hi pugui col·laborar, però de moment va remarcar que no es poden barrejar.