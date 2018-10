La tercera via «agafa força» amb la suma de descontents d’altres partits

«És un projecte que està agafant força perquè la gent comparteix al 100% la indignació per la manca de transparència de DA i perquè la nostra visió d’Europa uneix un sector important de la ciutadania» Així de contundent es va referir el conseller general d’UL-ILM, Josep Majoral, a la coneguda com a tercera via que estan impulsant lauredians i massanencs. «Estem construint un projecte, una estructura i un programari», va deixar clar tot indicant que «m’atreveixo a dir que és una idea dels cinc consellers dins del grup mixt, no només d’UL, perquè és un projecte que ens il·lusiona però bàsicament perquè tots cinc considerem que el país necessita altres maneres de fer».



El nou partit, que té intenció de recórrer a les eleccions generals amb llista nacional i «perquè no a totes les parròquies», està mantenint contactes «extraoficials» amb «moltes personalitats». «Trobes gent de tot. Hi ha descontents de DA que et venen a veure, liberals que tampoc estan d’acord amb el seu partit, i gent de tot arreu sense etiqueta política», afirmava Majoral tot indicant que «s’està anant més enllà de les etiquetes polítiques perquè les maneres de fer de DA no han agradat». «Estic convençut que una gran part de la societat el que vol és està informada i estic segur que tota aquesta gent se sentirà representada per nosaltres», va assegurar el conseller general lauredià. De moment, va confirmar, s’han fet passos a Escaldes-Engordany, Ordino i Canillo, malgrat que encara «no hi ha cap comissió creada per fer llistes». En tot cas, les converses «avancen positivament».



Preguntat per si Josep Pintat encapçalarà el projecte, Majoral és va limitar a dir que l’actual president del Grup Parlamentari Mixt «és una de les cinc persones del grup i té tanta o més il·lusió que qualsevol dels altres quatre». En tot cas, va afegir, «encara no estem en aquest moment de decisió».

Europa, el denominador comú

Sobre les acusacions de ser un partit euroescèptic, Josep Majoral va indicar que «és cert que se’ns està acusant d’això, però no és menys cert que no ho hem dit mai». «No pot ser que una negociació internacional de la importància d’aquest acord pel futur del nostre país s’estigui portant a esquenes del Consell General i de la ciutadania. Som els únics que ho vam dir per escrits quan va venir la visita del ponent del Parlament Europeu», va matisar tot insistint que «això no és un no a Europa, és un no a les maneres de fer de DA, però amb un sí a la Unió Europea».



És precisament aquesta forta crítica a com els demòcrates han liderat les negociacions amb Brussel·les el que va distanciar els UL de DA. «És cert que fa uns mesos enrere es buscava d’alguna manera aquest acostament. A dia d’avui, Europa i sobretot les maneres de fer en general dels demòcrates ens han separat de l’acostament inicial», va explicar Majoral que va reconèixer que al principi «hi van haver converses de caràcter extraoficial, però al final és obvi que l’acostament no és viable».



Finalment, i pel que fa a les crítiques rebudes per part d’Eusebi Nomen que considera que el grup no és prou clar amb temes clau com Europa o el Coprincipat i els acusa de fer «vella política», Majoral li va contestar que «no sé quina manera de fer política té ell però jo crec que nosaltres ens hem posicionat clarament amb Europa. Hem dit sí a Europa però amb unes maneres diferents de fer que DA». I amb el Coprincipat, va agregar, «nosaltres eteme que la figura és fonamental».