L’A vol «recuperar el lideratge del ministeri» en la sanitat

Liberals d’Andorra es va posicionar aquest cap de setmana a favor de «recuperar el lideratge del ministeri per dirigir la política sanitària», encara que van considerar que la qualitat del sistema andorrà és bona i que cal «mantenir-la». Així ho va expressar el partit polític, dissabte, en el marc d’un seminari organitzat al voltant de diferents temàtiques per facilitar el debat i apropar les preocupacions dels ciutadans al disseny del programa amb el qual ha de concórrer a les eleccions de la pròxima primavera i en el qual van participar unes 40 persones.



Els liberals també van tornar a reiterar la «necessitat de modificar la llei electoral» per millorar la representativitat d’aquesta. Per a això, van proposar «recuperar el referèndum, que no s’utilitza des de 1993 per votar la Constitució, com a mecanisme perquè els ciutadans tinguin la paraula i decideixin el futur».

Model constitucional

Precisament al tomb de la Carta Magna, el president dels liberals, Jordi Gallardo, va expressar que el debat al seu entorn s’ha de fer «des de la serenitat política, la voluntat de diàleg i amb responsabilitat d’Estat». Un dels temes que darrerament més ha ressonat entre l’opinió pública i amb un impacte clar sobre el model d’Estat, l’avortament, també va ser tractat durant el seminari i els liberals van valorar que «més enllà de posicionar-se a favor o en contra de la interrupció de l’embaràs, el debat s’ha de centrar en com trobar les vies per aconseguir la despenalització respectant les nostres institucions». En aquest sentit, L’A es va inclinar per «primer recollir el posicionament general de la ciutadania i després traslladar-lo als nostres coprínceps».

Millora econòmica

Un dels pals de paller del programa electoral dels liberals serà, segons es va desprendre del seminari són «les millores socials» i durant el dia es van repassar «temes que preocupen als ciutadans i les seves possibles solucions, com ara el transport públic, l’encariment dels lloguers, l’accés a l’habitatge, les pensions, la sanitat i el benestar social» que «només es podrà assentar amb una economia dinàmica [...] molt més enllà d’una inversió estrangera insuficient».

L’acostament amb Europa també va tenir el seu espai durant el seminari i els liberals van tornar a reclamar més transparència per part del Govern.