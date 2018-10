SDP aposta per llistes territorials sense marca

SDP vol apostar per la creació de llistes territorials sense la marca del partit polític, sempre i quan es prioritzi el «redreçament» i el «progrés» del país, unint esforços amb persones o col·lectius que coincideixin programàticament amb els progressistes, segons va explicar el president d’SDP, Jaume Bartumeu. Aquesta convergència d’idees haurà de coincidir, almenys, en quatre punts per tal de configurar les mencionades llistes: «La voluntat de seguir endavant amb l’acord d’associació però amb transparència i un exercici de valoració dels avantatges i els desavantatges; assegurar una estreta separació de poders al país i un respecte d’aquests cap al Consell General; redefinir les competències perquè avui en dia hi ha vuit administracions i cal treballar per evitar les duplicitats i fomentar l’estalvi en aquest sentit i no deixar les qüestions socials a l’armari», va indicar amb precisió Bartumeu.

El partit concorrerà sota les seves sigles a la llista nacional però veu amb bons ulls la suma d’independents



Respecte de la llista nacional, en canvi, el president d’SDP va explicar que sí que el partit concorrerà sota les seves sigles perquè no se senten representats per cap altra llista nacional. Malgrat això, Bartumeu sí que veuria amb bons ulls que algun independent se sumés al projecte d’SDP.



En qualsevol cas, el president d’SDP va assenyalar que «no ens deixem desvirtuar per cap circumstància [el pacte PS-L’A] perquè ara mateix no veiem ningú amb qui arribar a un acord nacional perquè en el cas de DA és qui ha portat el país al precipici i han deixat el país pitjor que el 2011, L’A i el PS només es mouen per les cadires i la tercera dreta, ni parlar-ho». Preguntat per la possibilitat d’alguna mena d’aproximació amb el col·lectiu de Podem Andorra, Bartumeu va assegurar que estan «disposats a parlar i escoltar però desconec si hi ha una proposta en ferm».

Pel que fa a les notícies aparegudes la setmana passada sobre les ingerències del «Govern de Rajoy» a Andorra, Bartumeu es va mostrar «sorprès que els liberals ho descobreixin ara».