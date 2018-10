Cuadrat i Español, reis de la Travessa Transfronterera

A les vuit del matí es va donar el tret de sortida i els participants es van enfrontar a un recorregut de 31,1 quilòmetres i 1.878 metres de desnivell positiu. També hi va haver la possibilitat de disputar el circuit xic, de 14,9 quilòmetres i 462 metres de desnivell acumulat. En aquest sentit, Cuadrat va donar un cop d’autoritat a Auvinyà. Des de llavors ja va encapçalar la cursa. Finalment va marcar un temps de 2.54.48. Segon va ser Carlos Fernández i tercer, Martí Lázaro. Español va marcar un crono de 3.38.52. Maria Bastida va ser segona i Anna Feliubadaló, tercera.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació