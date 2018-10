Cardelús acaba 27è al Gran Premi del Japó

Xavi Cardelús es va classificar 27è ahir al Gran Premi del Japó de Moto2 celebrat al circuit de Motegi ahir en una cursa força llarga i complicada que es va disputar en unes condicions molt diferents de les de la resta del cap de setmana perquè la temperatura va pujar considerablement.

El pilot de l’equip Marinelli Snipers va fer una bona sortida superant dos pilots a final de recta i va mirar de seguir un ritme el més constant possible que, a la tercera volta, el va dur a marcar el seu millor temps en cursa.

Segons va destacar el pilot després de la carrera, «teníem clar que la cursa no seria fàcil perquè hem trobat a faltar molt el temps que no es va poder treballar divendres a causa del mal temps». A més, va explicar que «el balanç podria haver estat més bo si les circumstàncies haguessin estat més favorables, però el cert és que no hem deixat de progressar al llarg de tot el cap de setmana i he acumulat una experiència molt valuosa». «Des d’aquest punt de vista podem estar satisfets malgrat que sempre es pot millorar», sentenciava.